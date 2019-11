Ruth Buder

Fürstenwalde Der Zweckverband Wasserver- und Abwasserentsorgung Fürstenwalde (ZVWA) steht vor einem Dilemma: Er hat zwar seit Montagnachmittag einen beschlossenen Wirtschaftsplan für 2020, aber dieser ist nicht umsetzbar. "Schuld" daran ist Bürgermeister Matthias Rudolph, der mit 33 Stimmen (von insgesamt 62) die Stadt Fürstenwalde vertritt. Er verhinderte Kraft seiner Position, dass die Gebühren für die Abwasserentsorgung ab 2020 erhöht werden können.

Im Entsorgungsgebiet Fürstenwalde sollten sie von 2,20 Euro pro Kubikmeter auf 2,26 Euro steigen, im Gebiet Lebus von 4,53 Euro auf 4,61. Die Entsorgung aus abflusslosen Gruben hätte sich um 30 Cent von 5,75 auf 6,05 Euro pro Kubikmeter erhöht. Die eingeplanten Mehreinnahmen von rund 200 000 Euro waren allerdings bereits Bestandteil des Wirtschaftsplanes 2020, der den Mitgliedern der Verbandsversammlung zur Beschlussfassung vorlag. Dieser wurde mit zwei Enthaltungen (eine von Rudolph) beschlossen. Voraussichtlich muss es in diesem Jahr nochmals eine Verbandsversammlung geben, damit der Zweckverband arbeitsfähig ist. Da der Investitionsplan Bestandteil des Wirtschaftsplanes ist, würden die geplanten Investitionen von rund 3,9 Millionen Euro auf Eis liegen.

Vorwurf an Verbandsleitung

Rudolph hatte sich in der Diskussion für konstante Gebühren eingesetzt und der Leitung des Verbandes vorgeworfen, sich nicht genug um Kosteneinsparungen zu bemühen. "Immer wenn eine Unterdeckung festgestellt wird, werden die Bürger zur Kasse gebeten", so sein Vorwurf. Das fehlende Geld würde den Verband in keine Schieflage bringen, findet Rudolph. ZVWA-Geschäftsführerin Gisela Scheibe entgegnete: "Wenn wir die Gebühren nicht kostendeckend erheben, verstoßen wir gegen Gesetze." Die Gebühren seien ein eigenständiger Posten, der nicht mit anderen vermischt werden dürfte.

Eine Lösung des Problems verspricht Verbandsvorsteher Hans-Joachim Schröder (Amtsdirektor Spreenhagen) in den nächsten Tagen. Als Hauptverwaltungsbeamter könnte er zum Beispiel den Beschluss zu den Gebühren bei der Kommunalaufsicht beanstanden. Ein weiteres Problem legten Bürger aus Hasenfelde der Verbandsversammlung auf den Tisch: Die zwölf Bewohner des Vorwerkes beziehen ihr Trinkwasser aus eigenen Brunnen. Diese spendeten aufgrund der Trockenheit nicht mehr genügend Wasser. Es sei nicht genießbar und sogar gesundheitsschädigend. Verbandsvorsteher Schröder: "Wir müssen gucken, dass bald was passiert und wie."