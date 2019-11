Ralf Loock

Groß Lindow (MOZ) Eine selbstgebaute und wunderschöne Pyramide wird beim Weihnachts- und Kirchfest in Groß Lindow am 1. Dezember eingeweiht. Um 11 Uhr werden Bürgermeister Björn Brinkmann und Pfarrerin Dr. Elisabeth Rosenfeld das adventliche Treffen vor der Kirche eröffnen; anschließend will man direkt zur Vorstellung der Pyramide überleiten, denn um 11.15 Uhr sollen weihnachtliche Melodien beim Konzert in dem Gotteshaus erklingen.

Geplant und gebaut hat das rund drei Meter hohe Kunstwerk der Groß Lindower Klaus Zeuschner. Jahrelang habe man im Dorf bedauert, dass man keine eigene Pyramide habe, berichtete er, jahrelang wurde betont, dass man eigentlich so ein Schmuckstück fertigen wolle. Doch nichts geschah. Da griff der 66-Jährige selbständig zum Schraubenzieher und getreu dem Wort "Ein Groß Lindower, ein Wort" begann er alleine im November 2018 mit der Planung und dem Bau. Alles in Eigenregie, zwölf Monate lang wurde gebastelt, eine unglaublich hohe Zahl an Arbeitsstunden hat der Rentner in das Projekt gesteckt. Es gebe keine Bauanleitung für solche Adventspyramiden, beschreibt er seine Erfahrungen, alles musste er für sein Vorhaben neu planen und die Teile besorgen und bearbeiten.

Elektromotor recycelt

Allein der Propeller besteht aus rund 70 Einzelteilen, die alle von ihm angefertigt wurden. "Im Baumarkt bekommt man so etwas nicht", betonte er. Im Fundament, das einen Durchmesser von etwa 1,60 Meter hat, steckt ein Elektromotor, auch dies ein Eigenbau. Nachbarn und Verwandte in dem Ort schauten in den vergangenen Monaten immer wieder mal vorbei – der eine brachte ein altes Metall mit, ein anderer einen ausgedienten Elektromotor, den Klaus Zeuschner für die Pyramide überarbeitete. Die Drehzahl des Motors musste er an sein Vorhaben anpassen, eine Fernbedienung wurde eingerichtet.

Im Zentrum der Pyramide sieht man drei sich drehende Scheiben: Die oberste ist dem Advent gewidmet, dort musizieren fröhliche Engel. Die mittlere Ebene zeigt Märchenfiguren wie Hans im Glück, Rotkäppchen und Hänsel und Gretel. Die unterste präsentiert Groß Lindow – so stehen beispielsweise Fußballer und Kienweiber für die örtlichen Vereine. Auch diese rund 40 Holzfiguren hat Klaus Zeuschner zugeschnitten, die farbige Bemalung übernahm Regitta Schmidt.

Eingebaute Wasserwaage

Es ist unglaublich, an wie viele Details Klaus Zeuschner bei seinem Kunstwerk gedacht hat – so ist auf der Oberfläche der untersten Ebene eine Wasserwaage in der Größe einer Ein-Euro-Münze eingebaut. Die Füße haben keine einheitliche Länge, sondern können verstellt werden – wenn sich also der Untergrund im Laufe der Jahre ändern sollte, dann kann mittels dieser flexiblen Füße dies ausgeglichen werden.

Klaus Zeuschner, gelernter Maurer, der sich der Bastelei als Hobby widmet, hat übrigens bereits eine Weihnachts-Krippe für die Kirche und das Hexenhäuschen für das Weihnachts- und Kirchfest hergestellt. Und dort neben dem Hexenhäuschen – gegenüber der ehemaligen Schule, dem heutigen Gemeindehaus – wird man die Pyramide aufstellen, bis Ende Dezember kann man das neue Kunstwerk bewundern. Die Pyramide konnte er nur mit Hilfe lieber Freunde herstellen, so dankt er den Sponsoren Regitta Schmidt, Norbert Lorenz, der Tischlerei Maier, Maik Niedrik und Familie Gramenz, Silvia und Anja Maihold, Dieter Kurze, Marlen Rost und Wolfgang Schmidt. Und als Sponsor ist auch Klaus Zeuschner zu nennen.

Auch seine Frau Silvia freut sich über das Kunstwerk, besonders natürlich über die Fertigstellung. Denn in den vergangenen zwölf Monaten war ihr Mann durch die Arbeit an der Pyramide so eingespannt, dass einiges im Haus und im Garten liegengeblieben ist. "In diesem Jahr machen wir da nichts mehr, jetzt beginnt der Advent. Aber im nächsten Jahr", kündigt sie an.

Nun freuen sich alle auf das Weihnachts- und Kirchfest. Der Höhepunkt für die Kinder ist stets der Empfang des Weihnachtsmanns, der mit seinem Gefolge um 15.30 Uhr eintreffen wird.