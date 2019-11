Martin Stralau

Strausberg (MOZ) Der August und September waren für Sabrina Wegener (28) dieses Jahr eine schöne Zeit als Mutter. Ihr siebenjähriger Sohn war in die Grundschule Am Annatal eingeschult worden, ein sehr motivierter und zielstrebiger Erstklässler, der gerne zur Schule geht, wie sie berichtet. Im Oktober änderte sich das. Hatte der Junge in den ersten Wochen für den Weg vom Frühhort in der Kita Spatzennest bis zur Schule noch eine Erzieherin an seiner Seite, sollte er die Strecke nun plötzlich ohne Begleitung bewältigen, wie der Hort vorab informierte.

Arbeit beim Pflegedienst

Der Weg sei zwar nicht mal einen Kilometer lang, aber ihr Sohn müsse "durch einige Tunnel und über Innenhöfe, die nicht gut beleuchtet werden," laufen – und das um 7.15 Uhr, wo es in dieser Jahreszeit leider noch sehr dunkel sei, sagt Sabrina Wegener. Andere Kinder seien kaum dabei, da ihr Sohn oft der Einzige im Frühhort sei. "Mein Sohn hat so große Angst, dass schon am Vorabend geweint wird. Es ist fast unmöglich, ihn am Morgen aus dem Haus zu bekommen", erzählt Sabrina Wegener. In den Frühhort schickt sie ihren Sohn, weil sie bei einem mobilen Pflegedienst in Berlin arbeitet, wo sie um 6.30 Uhr beginnt. "Wenn ich mein Kind um 7.45 Uhr in der Schule abgebe, bin ich erst ab etwa 8.15 Uhr für meine Chefin einsetzbar", sagt sie. Das sei leider auf Dauer nicht machbar.

In ihrer Verzweiflung suchte Sabrina Wegener das Gespräch mit dem Träger des Hortes, der Arbeiterwohlfahrt. "Dort hieß es, es gäbe kein Personal. Ich müsse einfach später anfangen, zu arbeiten." Das Staatliche Schulamt in Frankfurt teilte ihr mit, dass die "Betreuung ihres Sohnes vor Unterrichtsbeginn durch die von Ihnen selbst gewählte Einrichtung" nicht in der Verantwortung der Schule oder des Schulamtes liege. Das Amt verwies auf die Verwaltungsvorschrift über die Aufsichtspflicht im schulischen Bereich. Darin heißt es im Abschnitt 2: "Für den Schulweg tragen die Eltern sowie volljährige Schülerinnen und Schüler selbst die Verantwortung."

Mandy Timm, Sprecherin des AWO-Bezirksverbandes Brandenburg Ost, teilte auf MOZ-Anfrage nach Rücksprache mit der Geschäftsstelle und Kita-Leiterin Folgendes mit. "Bevor die Kinder in die Schule starten, gibt es in unserem Hort für alle Mütter und Väter der künftigen Erstklässler eine Elternversammlung." Das sei auch in diesem Fall so gewesen. "Im Rahmen dieser Elternversammlung wurde mit der Mutter ganz klar kommuniziert, dass es mit Schuljahresbeginn für alle Hortkinder ein sogenanntes Wegetraining – durchgeführt durch unsere Erzieher – geben wird." Ziel sei es, die Kinder für den Hort-Grundschul-Weg fit zu machen. Beim Übergang vom Kindergarten- zum Schul- bzw. Hortkind gehe es darum, "dass die Mädchen und Jungen möglichst bald selbstständig ihre neuen Wege bewerkstelligen. Die Kinder dabei professionell zu unterstützen und zu fördern, das ist unser rechtlicher Auftrag zur ,Gestaltung der täglichen Übergänge‘."

Das Wegetraining erstrecke sich über mehrere Wochen, erläutert Mandy Timm. Im Mittelpunkt stehe die gemeinsam getragene Verantwortung zwischen Kita und Hort sowie Elternhaus und die praktische Hilfe, den Übergang in den nächsten Lebensabschnitt zu erleichtern. "Kinder und ihre Eltern sollen in ihrer Eigenverantwortung beteiligt und gestärkt werden."

Betreuer bei Hilfebedarf

Der angesprochene Weg, sagt die Sprecherin, sei gut zu schaffen, "auch für Erstklässler". Er werde außerdem von vielen Schulkindern zur selben Zeit genutzt. "In der Regel sind die Kinder selten alleine unterwegs." Ob der Weg einem Kind zugemutet werden könne, werde von den Erziehern genau abgewogen. "In diesem Fall sehen unsere Erzieher keinen Grund, den Jungen nicht auf den Weg zu schicken. Der Junge fühlt sich wohl." Außerdem gelte: Sofern die Erzieher bei einem Kind Hilfebedarf sehen, "wird dieses Kind auf keinen Fall alleine auf den Schulweg geschickt", sagt Mandy Timm.

Sabrina Wegener hat fürs Erste eine Übergangslösung gefunden. "Ich gebe meinen Sohn jetzt bei einer anderen Mutter ab, die ihn mit ihrem Kind in die Schule bringt", sagt sie. Sabrina Wegener würde auch einen Fahrdienst oder eine Begleitperson bezahlen. "Muss ich erst arbeitslos werden, um mein Kind ohne Tränen in die Schule zu schicken?", fragt sie sich. Heute hat sie im Hort einen Gesprächstermin. Mit dabei ist Anika Nowak, eine andere Mutter, deren Sohn den Weg auch öfter alleine laufen muss.