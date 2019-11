Sabine Rakitin

Bernau (MOZ) Charlotte Muß und Lisette Wegner sind seit gut drei Jahren Schülerinnen am Barnim-Gymnasium. Die neiden Mädchen besuchen die Klasse 10/3. An diesem Sonnabend haben sie eine besondere Aufgabe: Sie lotsen die Besucher am Tag der offenen Tür durch das Schulgebäude.

Los geht der Rundgang in Haus 1 im Bereich, der den schönen Künsten vorbehalten ist, vorbei an von Schülern gemalten Bildern, geformten Plastiken und erdachten Sprüchen an der Wand. "Nur wer sich ändert, bleibt sich treu", heißt es da oder: "Das Lachen ist der Beginn des richtigen Denkens". "Unsere Schüler sind eben sehr kreativ", sagt Charlotte Muß. Es klingt bewundernd.

Dabei ist das Barnim-Gymnasium einst gegründet worden, um Schülern mit ganz anderen Neigungen und Begabungen eine Heimstatt zu geben. Die Schule hat ihre Schwerpunkte in den MINT-Fächern – Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik. Deshalb haben auch Charlotte und Lisette das Barnim-Gymnasium nach der Grundschule angewählt – und ihre Wahl bis heute nicht bereut. Naturwissenschaften liegen ihnen einfach mehr als beispielsweise Sprachen, sagen die beiden Mädchen.

Während sich Charlotte für Informatik entschieden hat, belegt Lisette den Technik-Kurs. "Technik hilft mir im Leben", ist die junge Bernauerin überzeugt. Bevor sie den Führerschein mache, wolle sie schon wissen, wie ein Dieselmotor aufgebaut sei, sagt sie. Stolz zeigt sie den Technik-Raum, der ausgestattet ist wie eine gut sortierte Werkstatt. Auch Charlotte schwärmt von der Ausstattung des Gymnasiums. Auf jeder Etage des Hauses gebe es zwei mobile Laptop-Wagen mit 16 Geräten, erzählt sie. Die Schüler könnten auch generell nur mit Laptop oder Tablett arbeiten - bis dahin, dass es die Schulbücher als E-Book gebe.

Im Chemieraum ist der Andrang groß. Lehrerin Sina Hubers zeigt die ersten geprüften Produkte, die sie mit ihren Schülern in der AG Kosmetik entwickelt hat. Lippenbutter und Lipgloss unterscheiden sich äußerlich kaum von denen, die es in Geschäften zu kaufen gibt. "Als nächstes gehen wir ein Shampoo an", sagt die Pädagogin, die seit 2015 am Barnim-Gymnasium neben Chemie auch Mathematik unterrichtet.

Frühförderung für Grundschüler

Noch ist Benedikt Schinke Grundschüler. Er besucht die 4. Klasse in Biesenthal. Doch der Neunjährige weiß schon sehr genau, was er will: Schüler am Barnim-Gymnasium sein. Er wird sich zum kommenden Schuljahr für die so genannte Schnellläuferklasse bewerben.

Mit seinem Vater Mario Oelrich nimmt der Junge am Tag der offenen Tür seine künftige Schule unter die Lupe. Obwohl: Fremd ist er hier schon lange nicht mehr. Jeden Donnerstag besucht Benedikt den MINT-Leistungskurs – gemeinsam mit 16 anderen Grundschülern aus dem Niederbarnim. Die Frühförderungen in Mathematik und Chemie für Grundschüler sind genauso ein Markenzeichen des Gymnasiums wie seit dem Schuljahr 2002/03 je ein Zug mit verstärktem Unterricht in den MINT- Fächern.

Mathematik ist Benedikts Lieblingsfach, erzählt der Viertklässler. Regelmäßig nehme sein Sohn an der Mathe-Olympiade teil, ergänzt der Vater. Zweifel, dass der Neunjährige mit der 5. Klasse auf das Barnim-Gymnasium wechseln kann, haben die beiden eigentlich nicht. Benedikt ziert sich zunächst, das zu zugegeben. Der bescheidene Junge möchte wohl nicht als überheblich gelten. Doch dass er zumindest in Mathematik ein Ausnahmetalent ist, steht außer Frage.