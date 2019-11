Neue Baumpaten im Museumspark Rüdersdorf: Frisch gepflanzte Linden mit Beschriftung erinnern an ehemalige Bewohner oder Häuser in der Heinitzstraße. © Foto: Irina Voigt

Irina Voigt

Rüdersdorf Das Restaurant und Hotel "Zum Bergwerk" in der Heinitzstraße 34/35 war lange eine der besonderen Adressen in Rüdersdorf fürs Vergnügen. Ein großer Garten, ein Parkettsaal für 600 Personen, Gasträume und Übernachtungsmöglichkeiten lockten sogar Stummfilmstars zu Beginn der 1920er-Jahre an. Der nach 1914 entstandene Heinitzsee und die Nähe zum Filmstandort Woltersdorf begünstigten die Entwicklung. Fast jede Woche wurden im Theatersaal Stücke aufgeführt, aber auch Sportunterricht fand darin statt. Lange Zeit war Walli Kölpin dort Gastwirtin.

Eine der Geschichten von Gebäuden in einer der früheren Hauptstraßen des Ortes, die zu DDR-Zeiten für den Tagebaubetrieb weichen musste, die langsam in Vergessenheit geraten. Nicht nur Heidi Hilliger vom Heimatverein schreibt dagegen an. Nun wird es Bäume geben, die an Bewohner und Geschäftsleute der Heinitzstraße erinnern. Am Sonntag waren vier Baumpaten im Museumspark und pflanzten Linden. Im Frühjahr, sagt Roderik Daul, Chef der Museums- und Kultur GmbH, werde die Aktion fortgesetzt. Geplant sei, 35 Bäume zu pflanzen, die mit Erinnerungen verbunden seien und persönliche Paten hätten, wie auf kleinen Schildchen nachzulesen ist. Die Worte darauf haben sich die Paten so gewünscht. Es stehen bereits "beschilderte" Bäume unterhalb des Seilscheibenpfeilers. Paten sind unter anderem das Team Umwelt und Nachhaltigkeit und der diesjährige Ausbildungsjahrgang von Cemex.

Beate und Dirk Redant sind am Sonntagnachmittag die Ersten, die zur Schaufel greifen und ihren Baum setzen – eine Winterlinde für die Großeltern Herta und Werner Oswald, die jahrzehntelang einen HO-Eisenwarenladen in der Heinitzstraße 16 betrieben. Und als Erinnerung an Beates Vater, der als Zimmermann am Magazingebäude, am Huthaus, dem Glockenturm und anderen Gebäuden mitarbeitete.

Weitere Leute angesprochen

Im gleichen Haus befand sich auch das Lebensmittelgeschäft von Erika Klöckner, der Mutter von Heidi Hilliger. Die wurde im Haus ihrer Großeltern, in der Nummer 4, geboren. Eine junge Linde erinnert ebenso an Reinhold Baldow, der am Mühlenfließ sein Frachtschiff liegen hatte, mit dem er Kalk nach Berlin brachte.

Vorsorglich hat der Haus- und Gartenmeister der Museums- und Kultur GmbH, Michael Blankenburg, langlebige Winterlinden für die Aktion ausgewählt. "Der kleinblättrige Baum kann bis 1000 Jahre alt werden und eine Kronenfläche von 80 bis 100 Quadratmetern erreichen", sagt er. Die nun gepflanzten Exemplare aus der Baumschule Scheerer haben einen Stammumfang von zwölf bis 15 Zentimetern, sind dreieinhalb Meter hoch und sieben bis neun Jahre alt.

Unter den Paten ist als Mitinitiatorin der Aktion Renate Radoy, die 25 Jahre lang bis zum Abriss des Straßenzuges in der Hausnummer 36 wohnte. "Das ist erst der Anfang", sagt sie. Sie habe noch 15 weitere Paten angesprochen, die eine Beziehung zur Straße hätten oder dort wohnten. "Ich bin sehr berührt von dieser Aktion, die unsere Erinnerung an die Vergangenheit auf eine besondere Art und Weise wachhält." Auch Mitglieder des Rüdersdorfer Seniorenbeirates sind dabei und pflanzen einen Baum.

Danach war noch Gelegenheit auf Einladung von Roderik Daul bei Kaffee und Kuchen Erinnerungen an das quirlige Leben in dieser Straße, deren Häuser es nicht mehr gibt, auszutauschen und in Fotoalben zu blättern.