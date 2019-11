MOZ

Frankfurt (Oder) Für den barrierefreien Umbau des Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasiums erhält die Stadt rund 1,173 Millionen Euro aus Mitteln des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE), wie Pressesprecher Uwe Meier am Montag mitteilte. Ende Oktober hieß es noch, dass man an dem Brandschutzkonzept arbeite und so lange auch noch keine Baugenehmigung vorliegen werde. Erst mit dieser könne eine seriöse Kostenschätzung erfolgen. Jetzt teilte das Rathaus mit: "Die geplanten Gesamtkosten belaufen sich auf rund 1,485 Millionen Euro."

Im Zuge der Baumaßnahme sollen ein Personenaufzug an der Westseite und mehrere Treppenlifte gebaut werden. "Des Weiteren werden Sanitäranlagen behindertengerecht umgebaut bzw. neu errichtet, der Brandschutz angepasst, eine Amokanlage sowie WLAN installiert." Die Barrierefreiheit muss unter Berücksichtigung des Denkmalschutzes hergestellt werden. Der Komplex wurde ab 1930 errichtet und zuletzt 2001 bis 2003 saniert. Bereits seit einigen Jahren wartet die Schule auf diesen Umbau. Vor gut zwei Jahren hieß es, bis Mitte 2019 wird die Spezialschule barrierefrei zugänglich sein. Mit den nun bewilligten Mitteln aus dem Förderprogramm "Nachhaltige Stadtentwicklung von Stadt und Umland" des Landes können die notwendigen Umbaumaßnahmen erfolgen. Interessierte Schüler mit körperlichen Einschränkungen konnte die Schule bislang in der Regel nicht aufnehmen.