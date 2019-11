Louisa Theresa Braun

Frankfurt (Oder) (MOZ) Für Opfer von Kriminalität und Gewalt sei es manchmal wie in Platons Höhlengleichnis, sagt Elfi Wolff vom Weissen Ring. Sie seien in ihrer Welt gefangen, würden sich hilflos fühlen und zurückziehen. "Mit einem Blick von außen kann man schärfer sehen", sagt die ehrenamtliche Opferhelferin, die versucht, Menschen aus ihrer Misere zu befreien. Seit vier Jahren engagiert sie sich bei der Opferhilfe "Weisser Ring"; vor einem Jahr hat sie die Leitung der Frankfurter Außenstelle übernommen und damit ihren Vorgänger Wolfgang Mücke abgelöst.

Elfi Wolff ist in erster Linie Vermittlerin zwischen den Geschädigten und anderen zuständigen Stellen wie dem Landesversorgungsamt. Sie muss Vertrauen zu den Opfern aufbauen, herausfinden, was ihnen zugestoßen ist, und ihnen zeigen, welche Möglichkeiten sie haben. Dann helfe sie dabei, Formulare auszufüllen und Fristen einzuhalten, begleite Menschen zur Polizei oder zum Versorgungsamt. "Wer gerade ausgeraubt oder dem Gewalt angetan wurde, hat ja oft nicht den Kopf dafür, sich in einer gewissen Zeit irgendwo zu melden", sagt sie. In bestimmten Fällen, wenn eine Person zum Beispiel ihr gesamtes Vermögen verloren hat, könne sie auch ein Überbrückungsgeld auszahlen sowie Schecks für eine Erstberatung beim Anwalt oder beim Psychologen ausstellen. Der erste Schritt aus der platonischen Höhle zurück in die wirkliche Welt ist also oft ein bürokratischer Akt, von dem Opfer überfordert sein können.

Kein Raum für Weissen Ring

"Viele Menschen beschäftigt das noch jahrelang, wenn sie nicht richtig betreut werden", sagt Wolff. Die Fälle reichen von Diebstahl, Einbruch und Körperverletzung über Kindesmissbrauch bis hin zu häuslicher Gewalt. Meist bekommen die Opfer ihre Telefonnummer von der Polizei, und im telefonischen Gespräch muss Wolff dann entscheiden, ob und wenn ja, wo sie sich mit dem oder der Betroffenen treffen kann. Der Weisse Ring hat in Frankfurt nämlich keinen Raum. Kinder würde sie grundsätzlich zu Hause besuchen, mit männlichen Personen suche sie eher einen Treffpunkt im öffentlichen Raum. Denn auch als Helferin wiegt sie sich nicht automatisch in Sicherheit. "Wenn ich alleine einen Mann besuche und mir passiert was, würde doch jeder sagen: selber schuld", begründet sie die Entscheidung.

Ihr Problem: "Ich mache das in Frankfurt ganz allein. Ehrenamtlich, neben meinem Beruf." Eigentlich sollte jedes Gespräch mit Opfern zu zweit geführt werden. Daher sucht Wolff Verstärkung. Doch das ist gar nicht so einfach. Wer sich beim Weissen Ring engagieren will, muss verschiedene Schulungen absolvieren, mehrmals eine erfahrene Person zu Opferfällen begleiten und ein einwandfreies polizeiliches Führungszeugnis vorlegen. Außerdem kostet das Ehrenamt Zeit. Im Schnitt rufe eine Person pro Woche bei ihr an, manchmal sind es aber auch vier oder fünf, schätzt Wolff. Bis zu acht Stunden verbringt sie wöchentlich mit der Arbeit beim Weissen Ring, zu der auch die Organisation von Ständen und Veranstaltungen wie Spendenaktionen und Informationstage gehören.

Im Sommer beschäftigte Wolff sich außerdem mit dem neuen Gesetzesentwurf zur Opferentschädigung und traf sich dafür mit dem Bundestagsabgeordneten und ehemaligen Frankfurter OB Martin Patzelt. In Zusammenarbeit mit den Opferverbänden beschloss die Bundesregierung im Juni den Gesetzesentwurf, der die Situation von Opfern und ihren Angehörigen deutlich verbessert. Beispielsweise wird zukünftig auch psychische Gewalt wie Stalking oder Mobbing anerkannt und entschädigt, Autos können als Tatwaffen gelten, ausländische Staatsangehörige sollen dieselben Leistungen erhalten wie Deutsche und jedes Bundesland braucht eine Trauma-Ambulanz – die gibt es in Brandenburg bislang noch nicht.

Die Gesetzgebung in Deutschland beruht auf der Maxime, dass vom Staat verlangt werden könne, dass er die Einzelnen beschützt und Verantwortung dafür übernimmt, wenn das nicht gelingt. Im Kleinen ist das aber oft schwierig, gerade wenn es, wie in Frankfurt, nicht genug Helferinnen und Helfer gibt. Wolff hofft nach wie vor auf Unterstützung, gerne auch von jüngeren Menschen. Aufhören will sie selbst noch lange nicht. "So lange ich gesund bin, mache ich das", sagt sie. Denn andere leiden zu sehen, tue ihr fast genauso weh wie selbst zu leiden.