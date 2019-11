In Nassenheide trafen sich die Bauern am frühen Morgen und starteten anschließend gemeinsam nach Berlin. © Foto: Volkmar Ernst

In Nassenheide trafen sich die Bauern am frühen Morgen und starteten anschließend gemeinsam nach Berlin. © Foto: Volkmar Ernst

Volkmar Ernst

Nassenheide (MOZ) Am Sammelplatz in Nassenheide direkt an der B 96 trafen sich am Dienstag gegen 6 Uhr rund tausend Landwirte aus Oberhavel, dem Norden Brandenburgs und aus Mecklenburg-Vorpommerns, um gemeinsam zur Großdemo in Berlin zu fahren.

Gegen 6 Uhr war die Ruhe im beschaulichen Nassenheide vorbei. Scheinwerfer durchbrachen die Dunkelheit, Motorengeräusche die Stille. Aus Mecklenburg-Vorpommern trafen rund 500 Traktoren und Schlepper auf dem Sammelpunkt direkt an der B 96 in Nassenheide ein. Hinzu kamen weitere 440 Fahrzeuge, deren Fahrer zuvor schon in Kremmen übernachtet hatten. Aus den Orten im Landkreis Oberhavel reihten sich weitere rund 250 Landwirte in den Treck ein.

Bilderstrecke Bilderstrecke öffnen

Ab diesem Zeitpunkt ging auf der B96 zwischen Nassenheide und Teschendorf nichts mehr. Während die von den Organisatoren der Demo eingesetzten Ordnungskräfte den Fahrzeugkonvoi zusammenstellten, sicherte die Polizei die Bundesstraße. Einsatzleiter Matthias Goodmann war trotz des "geordneten Chaos" zufrieden. "Es gibt keinen besonderen Vorkommnisse", so seine knapp Einschätzung.

Einzig der für 6.30 Uhr angesetzte Abfahrttermin Richtung Hauptstadt war ob der Vielzahl der Fahrzeuge nicht zu halten. Er verschob sich um gut eine Stunde. Der Aufbruch in Richtung Berlin wurde um 7.30 Uhr mit einem Hupkonzert bekanntgegeben, dann setze sich der Treck in Bewegung. Gut 30 Minuten fädelte sich Traktor um Traktor in den Konvoi ein, bis endlich die Bundesstraße wieder den Autos zur Verfügung stand. Richtung Oranienburg ging es bis zur Abfahrt Süd und dort dann über die Berliner Straße weiter nach Birkenwerder und Hohen Neuendorfnach Berlin, wo die Kollegen der Berliner Polizei das weitere Geleit des Trecks übernahmen.

In Berlin wollen die Bauern heute gemeinsam mit ihren Kollegen aus den anderen Bundesländern gegen das Agrarpaket der Bundesregierung demonstrieren. Sie fordern unter anderem ein Mitspracherecht über die Landesbauernverbände. Auf der Kundgebung in Berlin will auch Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) zu den Landwirten sprechen.