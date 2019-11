Siegmar Trenkler

Neuruppin (MOZ) Jeden dritten Tag wurde 2018 in Deutschland eine Frau von einem Beziehungspartner umgebracht; einmal pro Stunde wurde eine körperlich schwer verletzt. Angesichts dieser Zahlen des Bundeskriminalamts, die am Montag in Berlin vorgestellt wurden, ist klar, warum der gestrige Aktionstag "Nein zu Gewalt an Frauen" allein nicht ausreicht, nachhaltige gesellschaftliche Veränderungen herbeizuführen.

Auch in Neuruppin hatten wieder Organisationen dazu aufgerufen, ein Zeichen zu setzen. Das erfolgt am Alten Gymnasium seit Jahren mit dem Hissen der Flagge der Organisation Terre des Femmes, die den Aktionstag auch ins Leben gerufen hat. Doch es braucht mehr, wie viele Rednerinnen bei der Zeremonie klar machten, auch wenn die Zahl der Teilnehmer, die sich dafür am Alten Gymnasium einfinden, in den vergangenen Jahren kontinuierlich angestiegen ist.

"Es geht nicht nur um körperliche Gewalt", machte die Linken-Bundestagsabgeordnete Dr. Kirsten Tackmann klar. Sie unterstützt schon seit Jahren die Arbeit des Vereins Neuruppiner Frauen für Frauen, der Opfern häuslicher Gewalt Schutz bietet. Auch in diesem Jahr spendete sie von ihren Diäten wieder 200 Euro. "Bei Gewalt gegen Frauen geht es nicht nur um das moralische Versagen der Täter, sondern auch um die gesellschaftlichen Ursachen". Ein weiteres Problem sind Kommunikationsmittel wie das Internet, das beispielsweise bei der Loverboy-Methode von Kriminellen genutzt wird, um Mädchen in die Prostitution zu zwingen. Diese Masche werde auch im ländlichen Raum immer wieder versucht. Die Aufklärung darüber bildete an Montag den Schwerpunkt der Neuruppiner Angebote zum Aktionstag. Im JFZ wurde dazu am Nachmittag der Film "Ich gehöre ihm" gezeigt. Die ARD-Produktion von 2017 zeichnet ein düsteres Bild eines schüchternen Teenagermädchens, das mit etwas Aufmerksamkeit, Geschenken und zunehmendem Druck zur Prostitution gezwungen wird. Der Film, der auf einer wahren Begebenheit beruht, sorgte im JFZ für Diskussionen darüber, wie sich solch ein Verlauf aufhalten lassen kann. Präventiv lasse sich unabhängig von der Loverboy-Methode Kindern nur frühzeitig beibringen, dass es okay ist, Grenzen zu setzen, wie eine Vertreterin des Berliner Vereins Pink Door beschrieb, die in einem Schutzhaus Opfer der Loverboy-Methode betreut.

Gefragte Angebote

Die Schutzräume, die die Frauenhäuser bieten, müssten finanziell besser ausgestattet werden, hatte vormittags Tackmann erklärt. In Neuruppin nutzen in diesem Jahr 29 Frauen und 31 Kinder die Beratungs- und Schutzangebote, wie Vereinsmitglied Michaela Rönnefahrt berichtete. Sie wies auch auf die Istanbul-Konvention hin, die von Deutschland im Februar 2018 ratifiziert worden ist. 40 Prozent aller Mädchen und Frauen über 16 Jahren sind wenigstens einmal in ihrem Leben Opfer körperlicher oder psychischer Gewalt geworden, wie Neuruppins Erste Beigeordnete Daniela Kuzu sagte: "Es ist extrem wichtig, hier heute zu stehen."