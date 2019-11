BRAWO

Potsdam Der Brandenburger Radiosender BB Radio kürte vergangenen Samstag wieder seine "Helden des Alltags". Dabei stand dieses Mal eine besondere Herzenssache an: die Anerkennung des Ehrenamtes. Mehr als hundert Ehrenamtler wurden – stellvertretend für ca. 850.000 im Land – auf einer feierlichen Gala im Schloss Diedersdorf empfangen. Darunter auch Detlef Petersen aus der Havelstadt, der mit seiner Motorradstaffel zur hiesigen Johanniter Unfall Hilfe gehört und für sein Engagement in der Kategorie "Soziales Engagement" als BB Radio-Hörer-Held 2019 ausgezeichnet wurde.

Für seine Mitstreiter bei den Johannitern war er "schon immer da". Zudem weist ihn die "Akte Petersen" seit 2008 im "Blaulicht-Ehrenamt" aus. Kerstin Stooff vom Sender berichtet: "Im vergangenen Jahr ist er in den (Un-)Ruhestand verabschiedet worden, also noch mehr Zeit fürs Cruisen im Gelände zwischen A2, A9 und A10, einer Fläche vom Dreieck Wittstock/Dosse bis Ziesar, von Klein Marzehns bis Michendorf. In dieser Saison wurden 518 Einsatzstunden von den Ehrenamtlern der Brandenburger Motorrad-Staffel geleistet und ca. 15.000 km gefahren – der Großteil von Detlef Petersen! Da kommen schon mal 250 bis 300 km an einem Tag auf den Tacho. Seine Arbeit ist oft hoch riskant, und auch das hält ihn nicht davon ab, immer wieder da hinzufahren, wo Not am Mann oder der Frau ist, wo schnelle Hilfe auch über Leben und Tod entscheiden kann oder wo auch einfach mal jemand benötigt wird, der Ordnung ins Chaos bringt."

Unermüdlich ist Petersen auch dabei, Nachwuchs für die wichtigen Aufgaben zu begeistern, und die Bandbreite seiner Arbeitswerkzeuge bewegt sich zwischen Teddybär und Defibrillator. Für ihn ist die Verbindung von Leidenschaft fürs Motorradfahren und Helfen das Schönste. "Wer ihm begegnet, ist in guten Händen. Er hat sich mit Leib und Seele seinem Ehrenamt verschrieben und ist deshalb ,mein Held des Alltags‘", so BB RADIO-Moderator Alex Purrucker in seiner Laudatio.