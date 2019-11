BRAWO

Lehnin Am Montagmorgen kam es auf der Landstraße 86 bei Lehnin zu einer Kollision zwischen einem Pkw und einem Wildschwein. Ein 56-Jähriger war in Fahrtrichtung der Bundesautobahn 2 unterwegs, als plötzlich ein Wildschwein auf die Fahrbahn trat. Trotz sofortiger Gefahrenbremsung konnte der Fahrzeugführer einen Zusammenprall mit dem Tier nicht verhindern. Das Wildschwein erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen und wurde durch einen zuständigen Jagdpächter beseitigt. Der 56-Jährige konnte trotz vierstelligen Schadens am Auto nach der Unfallaufnahme seine Fahrt fortsetzen.