Ines Weber-Rath

Lebus (MOZ) Er wolle keinen "großen Bahnhof" zum Abschied, hatte Heiko Friedemann (53) im Vorfeld zu seinen Mitstreitern in der Lebuser Amtsverwaltung gesagt. Wer sich von ihm verabschieden wolle, könne das am Montag oder Dienstag in seinem Dienstzimmer tun, hatte der scheidende Lebuser Amtsdirektor seine Sekretärin Kerstin Hoffmann instruiert. Doch im Büro wartete Heiko Friedemann am Montag vergebens auf Besucher. Die waren in den großen Saal des Lebuser Kulturhauses gekommen. Dort stieg die Überraschungs-Abschiedsparty.

"Wir wollten ihn nach 16 Jahren nicht so sang- und klanglos davon kommen lassen", sagte Hauptamtsleiterin Iris Frackowiak, die die Gäste am Montagvormittag an der Saaltür empfing und auf die Frage, wo denn ihr Chef sei, immer wieder erklärte: Der wisse noch immer nichts von seinem Glück. Erst kurz nach 10 Uhr lotste ihn Kerstin Hoffmann unter einem Vorwand ins Kulturhaus, zu dem von Friedemanns Kollegen organisierten Empfang.

"Sie sehen mich völlig konsterniert und sprachlos", brachte der Verwaltungschef nur heraus, als er den Saal betrat. Er habe keine Rede vorbereitet, entschuldigte sich Friedemann bei seinen Gästen. Unter ihnen waren jetzige und einstige Mitarbeiter der Lebuser Verwaltung, fast alle haupt- und ehrenamtlichen Bürgermeister sowie Amtsdirektoren aus dem Amt und der Seelower Region, Schul- und Kita-Leiterinnen, Vertreter aus Vereinen und Verbänden und viele mehre.

Nachdem er sich gefangen hatte, ergriff Heiko Friedemann dann doch das Wort: Er dankte allen Weggefährten und wünschte ihnen alles Gute. Bis auf wenige Tage seien die Arbeitstage in seinen 16 Jahren an der Spitze der Lebuser Amtsverwaltung schöne und interessante gewesen, sagte der scheidende Verwaltungschef. Auf die Ausnahmen eingehend, sagte Friedemann, das sei immer dann der Fall gewesen, "wenn große Tiere erschienen". Für Lacher sorgte sein Nachsatz, "wir hatten ja den Bundespräsidenten in Lebus zu Gast." Gemeint war der Wisent, dessen Abschuss die Oderstadt und ihre Verwaltung in die Schlagzeilen gebracht hatte.

Für Vize-Landrat Friedemann Hanke (CDU), der die Grüße von Landrat Gernot Schmidt überbrachte, hat Heiko Friedemann damals seinen Job gemacht: "Leute wie Sie müssen Entscheidungen treffen. Das haben Sie zum Glück getan", sagte Hanke.

In ihrer Laudatio erinnerte Friedemanns langjährige Weggefährtin und Amtsvorgängerin, die einstige Zeschdorfer Bürgermeisterin Margot Franke, an "schwierige Zeiten" in den 16 Dienstjahren des scheidenden Amtsdirektors. Zum Beispiel, als es um die Auflösung des Lebuser Wasserverbandes und den Beitritt zum Fürstenwalder Verband ging. Oder die schier endlosen Debatten um die Strukturreform.

Plakat zum "großen Amts-Kino"

Der Vorsitzende des Amtsausschusses, Reitweins Bürgermeister Detlef Schieberle, dankte Heiko Friedemann für die stets sachliche, lösungsorientierte Zusammenarbeit und wünschte ihm namens aller Mandatsträger im Amtsbereich für die Zukunft alles Gute. Zur Erinnerung an das "große Kino Amt Lebus" überreichte er ein Bild im Stil eines alten Ufa-Filmplakates.

Heiko Friedemann verlässt die Region. Der gebürtige Wurzener, der 1984 für den Wehrdienst nach Marxwalde gekommen und der Liebe wegen im Oderland geblieben war, zieht an den Rhein, die Heimat seiner Lebensgefährtin. Bevor er Amtsdirektor wurde, war er 16 Jahre lang in der Stadtverwaltung Seelow tätig.