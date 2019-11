Ulf Grieger

Sachsendorf (MOZ) Nach mehr als zwölf Jahren wurde das Bodenordnungsverfahren Sachsendorf-Seelow Ost abgeschlossen. Das war für die Teilnehmergemeinschaft, der 290 Grundstückseigentümer in der Feldlage und 151 Eigentümer in der Ortslage angehören, Grund zur Feier. Denn selten sei ein so großes Verfahren so einvernehmlich und glatt über die Bühne gegangen, betonte Fachvorstand Claudia Hartstock vom Landesamt für Flurneuordnung (LELF) vor den Festgästen im Sachsendorfer Bürgerhaus. Unter ihnen auch LELF-Präsidentin Ilona Paul-Pollack.

Splitterflächen vereint

Die Fläche des Verfahrens betrug 2553 Hektar und reichte von der Ostbahn im Norden über die Seelower Höhengrenze im Westen bis nach Sachsendorf im Süden. In diesem Bereich wurde zersplitterter Grundbesitz zusammengelegt. Nicht nur solcher aus der sozialistischen Vergangenheit. Auch beim Bau der Umgehungsstraße der B1 bei Seelow waren Grundstücke zerschnitten worden. Alle Grundstücke im Verfahrensgebiet haben nun eine Erschließung.

Claudia Hartstock betonte, dass somit auch die wirtschaftlichen Grundlagen der Landwirtschaftsbetriebe gestärkt wurden. Die Ortslage Sachsendorf ist nun ebenfalls neu gegliedert und das Eigentum an Gebäuden und Grundstücken wurde zusammengeführt.

Aber auch der Radweg entlang der B1 zwischen Seelow und Manschnow hat sein eigenes Grundstück bekommen, wie auch die Solaranlage an der Ostbahnlinie.

Petra Stahl, sie hatte den Vorstandsvorsitz der Teilnehmergemeinschaft im Vorjahr von Wolfgang Wolter übernommen, zeigte an Hand von Fotos, in wie weit auch Wege und Gewässer eine Neugestaltung erfahren haben. Dies auch mit finanzieller Beteiligung der Kommunen, die die Eigenanteile geschultert haben. Insgesamt wurden zehn Kilometer Asphaltwege gebaut, vier Feldzufahrten sind entstanden. Hervorgehoben wurde der Neubau der Fischerbrücke zwischen Ludwigslust und Neu Tucheband.

Zwei Maßnahmen konnten zur Beiseitigung von Biberschäden durchgeführt werden. Es wurden auf 3,5 Hektar Gewässerrandstreifen zum Schutz der Gräben angelegt. Auf 2200 Quadratmetern wurden mehrreihig Gehölze gepflanzt. Und nicht zuletzt wurde im Rahmen des Verfahrens die alte Sachsendorfer Schule abgerissen.

Zu den attraktivsten neuen Wegen, die auch touristisch eine Aufwertung der Landschaft darstellt, gehören die Verbindungen von Ludwigslust zum Schweizerhausareal, die Wege am Heyengraben, der Dammweg von Neu Tucheband bis zur Ostbahnlinie, den Tuchebander Weg, das Tuchebander Pflaster und die Waldstraße in Ludwigslust. Vielorts wurden die überalterten Pappeln gefällt, die bereits eine Gefahr dargestellt hatten.

Während es für das Gesamtverfahren eine Bruttoförderung von 90 Prozent gab, lag die Förderung für den Ausbau der Wege und Gewässer bei 75 Prozent netto. Durch Zuschüsse der EU und des Landes flossen so rund 3,5 Millionen Euro in das Verfahren. Die Gesamtkosten wurden mit 4,669 Millionen Euro beziffert.

Dank an die Teilnehmer

Ramona Morgenstern und Claudia Hartstock dankten den Vorstandsmitgliedern Wolfgang Wolter, Petra Stahl, Christian Schindler, Kerstin Voegler, Hans-Georg von der Marwitz, Roswitha Töpfer, Werner Müller, Harold Hormann, Axel Hulitschke, Heinz-Josef Volmer, Christa Neubauer und Ralf Briesemeister für die sehr gute Zusammenarbeit, zumeist über zwölf Jahre.

Elke Spahn vom Verband für Landentwicklung und Flurneuordnung (vlf) ließ anhand von Fotos die wichtigsten Momente des Verfahrens Revue passieren. Sie berichtete von den Vermessungsarbeiten und den Grenzfeststellungsterminen. Als die Pflöcke besichtigt wurden, die die neuen Grenzen markierten, herrschte eine sehr unfreundliche, kalte Witterung. "Trotzdem haben viele Eigentümer weite Wege auf sich genommen, um die Termine wahrzunehmen", dankte Elke Spahn.