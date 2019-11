Verstärkung: Bei der Arbeit an Geschichten und der Neuinterpretation historischer Sagen über Lebus half den Schülern auch die in das Projekt einbezogene Charlotte Radüg (links). © Foto: Cornelia Mikat

Ingo Mikat

Lebus Am Wochenende haben Schüler der 6. Klasse der Lebuser Burgschule zwei Tage und eine Nacht für einen Schreib-Workshop im Kinder- und Jugendhaus der Stadt verbracht. Unter Anleitung ihrer Deutschlehrerin Corinna Wolff, der Projektbetreuerin Cornelia Bock und Charlotte Radüg sowie Jugendhausleiterin Maren Nickel beschäftigten sie sich mit dem Schreiben von Geschichten und der Neuinterpretation historischer Sagen über Lebus.

Hintergrund ihrer Arbeit bildet das 800-jährige Stadtjubiläum der kleinen Stadt an der Oder. Das steht zwar erst 2026 an. Erste Vorbereitungen auf das große Ereignis starteten jedoch schon in diesem Jahr. Zu ihnen gehört auch das vom Heimatverein initiierte, von der Aktion Mensch unterstützte und in Kooperation mit der Burgschule organisierte Schreibprojekt mit Schülern. Sein Motto lautet: "Lebuser Geschichte durch Lebuser Geschichten erlebbar machen". Mädchen und Jungen der Burgschule erforschen, unterstützt von Mitgliedern des Heimatvereins Lebus, die Vergangenheit der Stadt und beschäftigen sich mit historischer Literatur sowie Sagen, in denen Lebus erwähnt wird.

Erste Texte besprochen

Ein erster Workshop zu dem Thema fand bereits im Herbst in der Schule statt. Während des jetzigen Treffens, bei dem auch der Ortschronist Manfred Hunger auftrat, besprachen die Kinder bereits erste in den letzten Wochen entstandene Texte. Die junge Autorin Finja faszinierten zum Beispiel, wie sie berichtete, besonders die bekannte Lebuser "Sage vom Wolf" sowie die vom "langen Gang" und vom "Adonisröschen". Ryan, ebenfalls aus der sechsten Klasse, adaptierte in seinem Text die "Geschichte vom langen Gang" in die heutige Zeit. Und Klassenkameradin Annika verpasste der "Adonisröschen-Sage" eine neue Rahmenhandlung.

Doch auch Mitschülerin Cleos humorträchtiger Ansatz, die "Geschichte vom Wolf" in moderner Jugendsprache zu erzählen, verspricht ohnehin ein interessantes Ergebnis.

Am Samstag, 30. November, ab 15 Uhr, wollen die Schüler im Museum Haus Lebuser Land auf einer Veranstaltung, zu der der Heimatverein einlädt, öffentlich die neu entstandenen Texte vorstellen. Bis zum Neujahrsempfang des Lebuser Heimatvereins sollen die Geschichten, wie Maren Nickel informierte, zudem in einer kleinen Broschüre gedruckt vorliegen.

Dafür entstehen gegenwärtig in der Burgschule Lebus unter Anleitung des Kunstlehrers Carsten Ziechmann, parallel zu den Storys, passende Illustrationen. Anschließend übernehmen Schüler unter Anleitung von Maren Nickel im Kinder- und Jugendhaus das Erstellen eines Buchlayouts.