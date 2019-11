HGA

Hennigsdorf (MOZ) Bereits am Wochenende ist ein Container an der Ruppiner Straße in Hennigsdorf aufgebrochen worden.

Wie die Polizei am Dienstag berichtete, wurden aus dem Container Werkzeug und Elektrozubehör gestohlen. Der Schaden wurde mit rund 600 Euro angegeben. Die Kripo ermittelt wegen besonders schweren Diebstahls.

Zudem versuchten Unbekannte ebenfalls am Wochenende, in ein Matratzengeschäft an der Berliner Straße einzudringen, was aber misslang. Die Eingangstür wurde beschädigt. Die Polizei gab den Schaden am Dienstag mit rund 1 000 Euro an.