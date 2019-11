BRAWO

Brandenburg an der Havel Am Samstag, 30. November,laden die VCD-Kreisgruppe Brandenburg an der Havel, die Jugendkulturfabrik (JuKuFa) und die Offene Werkstatt der Technischen Hochschule von 14-17 Uhr zum Do-it-Yourself-Tag in die Offene Werkstatt. Anlass ist die feierliche Lastenradtaufe der im Sommer gemeinsam gebauten Cargobikes vom Typ "XYZ Cargo".

Dabei bietet sich die Möglichkeit, an der Siebdruckstation Gläser zu gravieren oder die Fräse der Offenen Werkstatt kennenlernen und Selbstgemachtes mit nach Hause nehmen. Außerdem können Stoffe(T-Shirts, Beutel, ...) bedruckt werden. Diese sollten nach Möglichkeit aber selbst mitgebracht werden. Ein besonderes Highlight für Kinder ist zudem die UNIMAT-Station zum freien Basteln und Ausprobieren kindersicherer Kleinmaschinen.

Außerdem wird das Freie Bürger-Radio Radio Pax als einer der Nutzer des JuKuFa-Rades vor Ort sein und die VCD-Kreisgruppe informiert über ihre Aktivitäten und insbesondere zum geplanten Verleih ihres Rades als sogenanntes Freies Lastenrad, das heißt zur kostenfreien Nutzung auf Ehrenamts- und Spendenbasis. Auch Probefahren ist möglich.

Für das leibliche Wohl ist mit vegetarischen Köstlichkeiten vom Grill und einem Getränkestand ebenfalls gesorgt.

Die Veranstaltung soll auch den Austausch zwischen Menschen befördern, die sich für Lastenräder interessieren. Besonders eingeladen, vorbeizukommen sind alle Lastenradfahrern – gern mit ihren Rädern.

Die Offene Werkstatt befindet sich auf dem THB-Campus Magdeburger Str. 50, IWZ-Haus D, Raum 010.

Rückfragen sind an Gero Walter, Sprecher der VCD-Kreisgruppe Brandenburg an der Havel zu richten. Er ist unter gero.walter@vcd-brandenburg.de bzw.0174/6395613 erreichbar.