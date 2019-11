Stammtisch in Kirchmöser

Beim ersten Stammtisch für Gewerbetreibende in Kirchmöser wurden u.a. eine Autobahnanbindung, das Bahnhofsgebäude und die ehemalige Augenklinik am Seegarten diskutiert. © Foto: privat

BRAWO

Kirchmöser Am Freitagabend fand auf Einladung des Ortsvorstehers von Kirchmöser Carsten E. P. Eichmüller (SPD) der erste Stammtisch für Gewerbetreibende Kirchmöser in der Gaststätte "Zum Fischerufer" statt. In einer offenen Gesprächsrunde mit der Landtagsabgeordneten Britta Kornmesser (SPD) sowie Vertretern der Wirtschaftsförderung Brandenburg und der Stadtverwaltung Brandenburg an der Havel wurden Ideen ausgetauscht und Probleme diskutiert.

Als Schwerpunkte der Orts- und Wirtschaftsentwicklung wurden dabei die Autobahnanbindung des Industriegebiets Kirchmöser-Süd, die Verwahrlosung des Bahnhofsgebäudes und die ungelöste Zukunft des ehemaligen Klubhauses der Eisenbahner und der ehemaligen Augenklinik am Seegarten diskutiert.

Eine Mehrheit der Anwesenden sprach sich zudem für eine weitere Wohnbebauung in Kirchmöser mit Ein- und Zweifamilienhäusern aus. Die Freiflächen im Bereich Uferstraße/Ecke Bahnhofsstraße wurden dafür favorisiert.

Ein anwesender Binnenschiffer formulierte außerdem den Gedanken der Nutzung des Hafens Kirchmöser für Containerabfertigung in Kooperation mit dem Hafen in Brandenburg. Davon könnten seiner Einschätzung nach auch Industriebetriebe in Kirchmöser profitieren.

Weiter wurden Fragen der Berufsausbildung diskutiert. So sucht z.B. die Apotheke in Kirchmöser dringend Auszubildende. Erneuert wurde auch die Forderung, dass das Land eigene Berufschullehrer ausbildet, um die duale Berufsausbildung weiter zu fördern. Hierbei könnte die Spezialmaschinen- und Ausbildungs- GmbH (SPEMA) in Kirchmöser Unterstützung leisten.

Insgesamt betonten die Teilnehmer, dass es wichtig wäre, wieder miteinander ins Gespräch zu kommen. Ortsvorsteher Carsten Eichmüller nahm den Gedanken auf und bot an, ab sofort vierteljährlich an wechselnden Orten zu Entwicklungsgesprächen in Kirchmöser einzuladen.