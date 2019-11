Burkhard Keeve

Oranienburg (MOZ) Schon lange wartet die Lindenschule in Oranienburg darauf, dass in ihre alten Außenanlagen investiert wird. Jetzt hat der Kreisausschuss am Montag den Weg dafür frei gemacht. Knapp 400 000 Euro sollen in einen neuen Pausenhof und Sportanlagen gesteckt werden.

Die Zehdenicker Tief- und Verkehrsbau Gesellschaft hat den Zuschlag erhalten. Gebaut werden soll ab Februar 2020, die Fertigstellung ist für Juli geplant. Neupflanzungen werden entsprechend der Vegetationszeiten im Herbst 2020 vorgenommen. "Der vorhandene Pausenhof und die Außensportanlagen an der Lindenschule sind nach 24-jähriger Nutzung verschlissen. Auch die im Jahr 2000 durchgeführte Erweiterung der Anlagen ändert nichts daran, dass sie grundhaft erneuert werden müssen. Das gehen wir jetzt an", so Landrat Ludger Weskamp (SPD).

Auch ein Garten entsteht

Die Außensportanlagen werden mit einem Kleinspielfeld von 22 mal 11 Metern, einer Basketballanlage und einer 60 Meter langen Laufbahn in Kombination mit einer Weitsprunganlage ausgestattet. Der Pausenhof wird mit verschiedenen Sport- und Spielgeräten sowie einem Ruhebereich ausgestattet. Er erhält einen kleinen Schulgarten sowie Pkw- und Fahrradstellplätze. Auch die Versickerungsanlagen werden grunderneuert.

Die Oranienburger Lindenschule ist eine Halbtagsschule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt Lernen. Sie umfasst die Primarstufe ab Klasse 3 und die Sekundarstufe 1. Aktuell werden 117 Schüler von 20 Lehrern und der Schulsozialarbeiterin unterrichtet und betreut.