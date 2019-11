BRAWO

Potsdam Die IHK Potsdam sucht ab sofort wieder frische Ideen und neue Konzepte, die im Jahr 2020 Brandenburger Innenstädte beleben. Gefragt sind beim Wettbewerb "City-Offensive 2020" regionale Werbekampagnen, Veranstaltungen, Kooperationen lokaler Akteure, kleinere städtebauliche Investitionen oder auch Projekte zur Digitalisierung, die aus Ortskernen beliebte Treffpunkte machen. Außerdem wird erstmals ein Sonderpreis zum Aufbau von Citymanagement-Strukturen vergeben. Bis zum 15. Februar 2020, können Standortgemeinschaften und Gewerbevereine ihre Beiträge einreichen.

Bereits seit dem Jahr 2013 lobt die IHK Potsdam gemeinsam mit ihren Partnern (VR Banken Brandenburg, Prignitz, Fläming sowie Berliner Volksbank, Edeka Minden-Hannover und der Handelsverband Berlin-Brandenburg e. V.) den Wettbewerb zum Jahresauftakt aus. Erstmals unterstützt in diesem Jahr auch das Land Brandenburg die City-Offensive. Die Preisverleihung findet am 20. März 2020 im Rahmen des Stadtmarketingforums Westbrandenburg in Potsdam statt.

Weitere Informationen zum Wettbewerb und die Bewerbungsunterlagen stehen unter www.ihk-potsdam/city-offensivezum Download bereit.