Alexandra Gebhardt

Brandenburg an der Havel (BRAWO) Gestern Nachmittag war es endlich soweit: die Brandenburger Innenstadt erstrahlte in weihnachtlichem Glanz. Kurz nach 17 Uhr ließen Oberbürgermeister Steffen Scheller, Gewerbevereinsvorsitzender Michael Kilian, Gordian Rusch vom Gewerbeverein, Stadtverordnetenversammlungsvorsitzender Walter Paaschen, der Weihnachtsmann und Moderator André Eckardt per Knopfdruck tausende kleine Lichter an der stattlichen Weihnachtstanne auf dem Neustädtischen Markt und der Sankt-Annen-Galerie funkeln.

Damit ist die Adventszeit in der Innenstadt mit dem Brandenburger Winterzauber und vielen Veranstaltungen ganz offiziell eröffnet. Freuen dürfen sich die Besucher am Samstag etwa auf den 14. Kunst- und Handwerkermarkt der Galerie Sonnensegel auf dem Gotthardtkirchplatz und die feierliche Eröffnung des Weihnachtsmarktes auf dem Neustädtischen Markt um 17 Uhr – wie immer mit vielen kleinen Überraschungen.