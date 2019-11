Judith Melzer-Voigt

Neuruppin (MOZ) Das Gute-Kita-Gesetz des Bundes soll Familien in Deutschland entlasten. Doch so, wie die brandenburgische Landesregierung das Geld daraus einsetzt, schadet es den Kommunen und anderen Trägern. Das befürchten die Stadt Neuruppin, aber auch andere Städte und Gemeinden. Neuruppins Verwaltung schätzt, dass durch die Regelung ein jährliches Minus von zirka 100 000 Euro entstehen wird – und will Klage erheben.

Das Land Brandenburg hat die sogenannte Kita-Beitragsverordnung geschaffen, um das Gute-Kita-Gesetz umzusetzen. Diese Verordnung regelt genau, wann es Familien nicht mehr zugemutet werden kann, Kita-Beiträge zu zahlen. Unter anderem ist das der Fall, wenn das jährliche Haushaltseinkommen einen Betrag von 20 000 Euro nicht übersteigt. Neuruppin verlangt derzeit aber bereits ab einem Einkommen von 13 000 Euro Gebühren von all jenen, deren Kinder eine städtische Einrichtung besuchen.

Der Landkreis Ostprignitz-Ruppin als Träger der Jugendhilfe gleicht der Stadt zwar den Ausfall aus. Das geschieht aber nur mit 12,50 Euro je Kind und Monat. Die derzeitige Einnahme der Stadt aus den Kita-Beiträgen von Geringverdienern liegt aber bei 30 Euro je Kind und Monat. Die Deckelung der Pauschale würde also zum massiven Minus führen.

Nach der Kita-Beitragsverordnung kann die Stadt zwar einen Antrag auf Einnahmeausfall beim Landkreis stellen. "Die Nachweispflichten sind aber nur sehr schwer zu erfüllen", heißt es in der Vorlage, die der Neuruppiner Hauptausschuss am kommenden Montag zum Beschluss vorgelegt bekommt. "Wenn für 90 Prozent der Träger der Ausgleichsbetrag nicht ausreichend ist, dann ist hier die gesetzliche Regelung offensichtlich zu niedrig angesetzt und damit rechtswidrig."

Die Stadt Neuruppin ist mit ihren Problemen keineswegs allein. Beim Städte- und Gemeindebund haben sich laut Stadtverwaltung 40 Kommunen gemeldet, die Klage erheben möchten.