Burkhard Keeve

Oberhavel (MOZ) Oft haben Frauen schon ein jahrelanges Martyrium aus Schlägen und Demütigung hinter sich, bevor sie Zuflucht in einem Frauenhaus suchen. In Oberhavels geheim gehaltenem Schutzort leben derzeit fünf Frauen und drei Kinder. Betreut werden sie vom Frauenhausteam des Märkischen Sozialvereins (MSV) Oberhavel mit Sitz in Oranienburg. "Seit August sind wir voll", sagt Frauenhaus-Koordinatorin Antje Culmsee. Das liege vor allem daran, "dass es keine Wohnungen gibt", in denen die Betroffenen sicher vor ihren gewalttätigen Männern leben könnten.

Um das Frauenhaus Oberhavel zu unterstützen, ruft unsere Zeitung Leserinnen und Leser zu einer Spendenaktion auf. "Das Gemeinschaftszimmer benötigt dringend neue Möbel und muss zudem renoviert werden", sagt Antje Culmsee. Für derartige Maßnahmen ist der MSV auf finanzielle Hilfe von außen angewiesen. Eigene Mittel dafür gibt es nicht.

Die Finanzierung des Frauenhauses Oberhavel läuft auf freiwilliger Basis durch das Land, den Landkreis und die Kommunen. Jedes Jahr muss ein neuer Antrag gestellt werden. Claudia Sprengel vom Frauenpolitischen Rat Brandenburg forderte am Montag daher ein Frauenhausfinanzierungsgesetz, "welches die Zukunft der Frauenhäuser und Frauenberatungsstellen in Brandenburg sichert. Es ist nicht akzeptabel, dass die Finanzierung von Frauenschutzeinrichtungen in unserem Land immer noch eine freiwillige Leistung der Kommunen ist, die je nach Finanzlage gewährt wird".

Landesweit gibt es 21 Schutzeinrichtungen, in denen vergangenes Jahr 540 Frauen und 690 Kinder Zuflucht vor akuter Bedrohung fanden. Zusätzlich ließen sich dort mehr als 3 000 Frauen beraten.