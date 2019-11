Sandra Euent

Falkensee (BRAWO) Das Cheer Pack, die Cheerleader des TSV Falkensee, startete am vergangenen Wochenende erfolgreich auf der Brandenburger Landesmeisterschaft, die gemeinsam mit Berliner und Mecklenburger Vereinen ausgetragen wurde. Die Falkenseer konnten sich vier Landes- und zwei Vizelandesmeistertitel erkämpfen. Damit haben alle sechs an den Start gegangenen Teams des TSV auch die Qualifikation zur Regionmeisterschaft geschafft, für die eine Mindestpunktzahl von sechs erreicht werden musste.

Die Meisterschaften fanden im Velodrom in Berlin statt, wo rund 2.500 Zuschauer die Sportler anfeuerten. Die Jüngsten mussten als erste beweisen, was sie schon können. Dabei holten die Princess Cats mit ihrer Darbietung in der Kategorie Peewee Level 0 mit 8,05 Punkten den Vizemeistertitel. Die Tiny Cats machten es ihnen in der Kategorie Peewee Level 1 nach und konnten ebenfalls den Vizemeistertitel mit einer Wertung von 7,70 Punkten feiern. Konkurrenzlos in Brandenburg angetreten sind die Shorty Cats im Peewee Level 2. Sie standen somit als Landesmeister fest, doch mit ihrer Wertung von 7,61 Punkten schafften sie die Qualifikation zur Regionalmeisterschaft und waren auch im Vergleich mit den Teams aus Berlin das beste Team.

Die Fierce Cats, das Juniorteam des Cheer Packs, konnten ihrer Favoritenrolle gerecht werden und zeigten ein fast fehlerfreies Programm. 8,08 Punkte standen am Ende für sie fest. Damit holten sie in der Kategorie Junior Coed Level 3 mit Abstand den Meistertitel. Coed steht dabei für Mixteams aus Mädchen und Jungen.

Es folgten die Furious Cats in der Kategorie Junior Allgirl Level 3. Sie bestritten ihre erste Verbandsmeisterschaft und hatten mit sechs Teams die größte Konkurrenz. Am Ende schafften sie mit 6,43 Punkten nicht nur die Qualifikation, sondern holten auch den Landesmeistertitel. Den Abschluss machten dann in der höchsten Altersstufe die Royal Cats. In ihrer Kategorie Senior Coed Level 4 ließen die Konkurrenz mit ihren 6,97 Punkten weit hinter sich und konnten ebenfalls den Meistertitel mit nach Hause nehmen.

Am 1. Februar geht es zur Regionalmeisterschaft nach Riesa. Für eine Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft sind hier sieben Punkte die Hürde.