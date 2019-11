OGA

Lehnitz (MOZ) Die Erweiterung und Modernisierung der Torhorst-Gesamtschule in Oranienburg soll in den kommenden Sommerferien planmäßig abgeschlossen werden. Rund 200 Schüler der Abiturstufe können dann ihr Ausweichquartier auf dem früheren Kasernengelände in Lehnitz verlassen. Im einstigen Schulungsgebäude der Bundeswehr soll dann eine Oberschule eröffnen.

"Durch die neue dreizügige Oberschule in Lehnitz schaffen wir ausreichend Oberschulplätze für den Bereich Oranienburg, Leegebruch und die S-Bahn-Gemeinden", sagte Landrat Ludger Weskamp (SPD) am Dienstag mit Blick auf die seit Jahren steigenden Schülerzahlen. Die neue Oberschule werde im ersten Schuljahr bis zu 75 Schülerinnen und Schüler aufnehmen und in den folgenden Jahren aufwachsen, bis schrittweise auch die Klassen acht bis zehn beschult werden.

Bisher hat der Landkreis zwei Millionen Euro in die Umbauarbeiten des ehemaligen Militär-Gebäudes investiert. Entstanden sind zwölf allgemeine Unterrichtsräume, sechs Fachräume sowie sieben Gruppenräume auf drei Etagen. "Ein Großteil der Klassenräume ist mit Smartboards ausgestattet, zudem stellt der Landkreis 32 Notebooks zur Verfügung, mit denen die Schülerinnen und Schüler arbeiten und auf die WLAN-Hotspots zugreifen können", erklärte Bildungsdezernentin Kerstin Niendorf.

Die Aula bietet Platz für rund 90 Personen. Im Erdgeschoss befindet sich eine Cafeteria, die auch eine Mittagsversorgung anbietet. Komplettiert wird das Schulgebäude durch einen neu gestalteten Pausenhof sowie durch Fahrrad- und PKW-Stellplätze. Die Zweifeld- Sporthalle ist mit modernen Geräten für den Schulsport ausgestattet, die Außensportanlagenumfassen ein Kleinspielfeld, eine Weitsprung- sowie 400-Meter-Laufbahn. In den kommenden Jahren Baumaßnahmen zusätzliche sollen Fachräume für den Wirtschaft-, Arbeit- und Technik-Unterricht sowie eine größere Cafeteria entstehen.

Am 16. Januar findet von 16 bis 18 Uhr ein Tag der offenen Tür in der künftigen Oberschule statt. Interessierte Schülerinnen und Schüler und ihre Eltern können sich ein eigenes Bild von der Schule und ihrer Ausstattung machen. In den kommenden Wochen wird der Landkreis in den Grundschulen in Oranienburg und Umgebung ebenso mit Flyern auf das neue Oberschulangebot aufmerksam machen.