Raben Die Naturpark-Erlebnisausstellung im Naturparkzentrum Hoher Fläming in Raben wurde im November 2019 nach fast 18 Jahren Betrieb zwecks Umbauarbeiten geschlossen. Für die neue Ausstellung sucht der Naturparkverein Hoher Fläming e.V. noch Originale und Exponate, um die verschiedenen Themen der Ausstellung anschaulicher illustrieren zu können.Bereits seit März wird an der Neugestaltung geplant. "Unsere Ausstellung war einfach in die Jahre gekommen, nicht mehr aktuell und es konnte auch nicht mehr alles repariert werden", begründet Juliane Wittig vom Naturparkzentrum für die Neugestaltung.

Die neue Ausstellung soll wie gewohnt zum Mitmachen anregen und für Kinder ebenso spannend sein wie für interessierte Naturfreunde. Und viel Bekanntes bleibt erhalten: Module wie die "Sprechenden Bäume", das Gewässermodell mit Springbach, Sumpfquelle und artesischem Brunnen oder die Reliefkarte werden die Besucher auch in der neuen Ausstellung vorfinden. "Besonders spannend wird der neue Nachtraum werden!", verrät die Koordinatorin der Neugestaltung. "Über einen Dämmerungsraum mit einer Mondsilhouette und einer Fledermausstation gehe es in einen tiefschwarzen Raum zu den Tieren der Nacht", so Juliane Wittig.Gleich vier Firmen bringen ihre Ideen und Erfahrungen in das Projekt zur Neugestaltung ein: FischundBlume Design aus Berlin, Kircheis & Willmann aus Leipzig, tourismuskontor aus Brandenburg an der Havel und Content Kitchen aus Hamburg.

Doch der Naturparkverein bittet noch um Mithilfe: Gesucht werden noch originale Objekte, die das "Echte" erlebbar machen. Wer historische Werkzeuge oder Objekte unterschiedlicher Gewerke wie Töpferei, Lehmziegelei, Wachsherstellung oder Teerkochen oder aber historische landwirtschaftliche Objekte wie Samenbehälter, Moorschuhe oder Werkzeuge der Imkerei als Leihgabe zur Verfügung stellen kann, möge sich bitte im Naturparkzentrum unter der 033848/60004 oder info@flaeming.net melden.

Die Wiedereröffnung der Naturparkausstellung im Naturparkzentrum Hoher Fläming ist im April 2020 geplant. Näheres dazu wird noch bekannt gegeben.