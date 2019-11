MOZ

Strausberg (MOZ) Am 5. November haben zwei falsche Monteure in der Friedensstraße gegen 14 Uhr einen Kühlschrank in ein Fahrzeug verladen, zwei Stunden später brachten sie ihn zurück. Die mit über 1600 Euro bezahlte Reparatur war nicht gemacht worden. Die Männer trugen keine Berufskleidung, waren etwa 1,80 Meter groß und von sportlicher Statur. Sie waren etwa 30 bis 35 Jahre alt und sprachen akzentfrei Deutsch. Einer von ihnen hatte schwarze Haare.

Hinweise zu den falschen Monteuren oder deren Fahrzeug an die Polizei Strausberg unter Tel. 03341/3300