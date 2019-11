Markus Kluge

Fehrbellin (MOZ) Am Montag, am Internationalen Tag gegen Gewalt gegen Frauen, musste eine Frau aus der Gemeinde Fehrbellin zum Arzt und zur Polizei, weil sie von ihrem Mann geschlagen worden war. Wie die Polizei mitteilte, hatten die 58-Jährige und ihr gleichaltriger Partner am Samstagabend einen Streit. Dabei wurde die Frau durch Schläge verletzt. Die Polizei hat eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Da die Frau das gemeinsame Haus bereits verlassen hat, wurde von einer Wohnungsverweisung gegen den Mann abgesehen.