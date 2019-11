Tilman Trebs

Oberhavel (MOZ) Die Oranienburger CDU-Politikerin Nicole Walter-Mundt hat am Montag ihr Landtagsmandat schriftlich angenommen. Damit gehört sie nun dem Parlament an. Bereits am Dienstag ist sie auf einer Klausurtagung zur Fraktionssprecherin für Infrastruktur und Verkehr gewählt worden. Und auch ihr Kremmener Parteifreund Frank Bommert soll einen verantwortungsvollen Posten im Landtag bekommen.

Die 42-jährige Kreistagsabgeordnete und Oranienburger Stadtverordnete hatte bei den Landtagswahlen am 1. September sowohl das Direktmandat als auch den Einzug über die CDU-Landesliste verpasst. Als erste Nachrückerin kam sie nun aber doch zum Zug, nachdem Rainer Genilke zum Staatssekretär im Landesministerium für Infrastruktur und Landesplanung berufen wurde und dafür sein Landtagsmandat niederlegte.

Frank Bommert aus Kremmen ist bereits stellvertretender Fraktionsvorsitzender und nun erneut zum Sprecher für Mittelstand, Handwerk und Tourismus der CDU im Landtag gewählt worden. Außerdem hat ihn die Union für den Vorsitz des Ausschusses für Wirtschaft, Arbeit und Energie nominiert.