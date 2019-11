BRAWO

Lehnin Zum 26. Mail in Folge findet in Lehnin am Sonntag, 1. Dezember, ab 14 Uhr im Alten Amtshof ein Adventsmarkt statt. Bei weihnachtlichem Treiben gibt es an Ständen u. a. Glühwein, Bratwurst, Waffeln, Keramik, Honig, Adventsgestecke, Wolle, Filz, Bioprodukte und Weihnachtsdeko.Kulturell wird einiges geboten. Für Kinder ab vier Jahre gibt es im Klostermuseum zwei Theatervorstellungen, "Der Wolf und die sieben Geißlein" und "Hänsel und Gretel". Weiterhin werden um 14.30 und 15.30 Uhr im Keller des Elisabethhauses Märchen gelesen. Am Stand des Lauftreffs kann weihnachtlich gebastelt werden. Auf dem Platz spielt von 14 bis 16 Uhr der Bläserchor Weihnachtsmusik und in der Klosterkirche findet von 17 bis 18 Uhr das traditionelle Adventskonzert statt, bei dem J. S. Bachs Kantaten 1 und 2 des Weihnachtsoratoriums zur Aufführung gelangen. Eintritt ist hier 15 Euro/ erm. 12 Euro / bis 18 J.: 7 Euro, bis 14 J. Eintritt frei. Beim Weihnachtsmann und seinen Engeln können große und kleine Besucher Gedichte aufsagen, Wünsche loswerden und sich mit ihm fotografieren lassen. Das große Kaffeetrinken findet im Saal des Elisabethhauses am Amtshof statt. Gäste aus nah und fern sind herzlich dazu eingeladen.