Thomas Berger

Prädikow Es strahlt eine gewisse urige Gemütlichkeit aus – das provisorische "Dorfwohnzimmer" in Prädikow, das am Freitagabend mit einer kleinen Feier eröffnet wurde. Fast noch mehr Neugierige als vom Organisatorenteam erwartet schauten vorbei. Vielleicht ein erstes Indiz, dass das Angebot, sich im Winterhalbjahr hier zu verschiedenen Gelegenheiten wie Filmabenden, Basteln oder Gesprächsrunden zu treffen, gut angenommen werden dürfte.

Neben dem eigentlichen "Wohnzimmer", bestückt mit gebrauchten Tischen und Sitzmöbeln, die vor allem aus anderen Teilgebäuden des Hofes zusammengestoppelt wurden, gibt es noch den kleineren Nachbarraum, in dem für die Kinder eine Spielwiese eingerichtet wurde. Heidi Leppin aus Sternebeck hatte zum Auftakt gleich noch einen Karton voller Kinderbücher mitgebracht, auch sonst gab es diverse Spenden hier und da von Dorfbewohnern und Projektsympathisanten, die bei der Ausstattung halfen. Am 30. November soll im "Dorfwohnzimmer" auch die nächste Prötzeler Runde stattfinden.

Die Projektkoordinatorin und ihre Mitstreiter freuen sich über den klaren Rückhalt seitens der LAG Märkische Seen, die in der letzten Vorprüfungsrunde mit Bekanntgabe der Ergebnisse vor wenigen Tagen eine klare Empfehlung für die Dorfscheune und neun andere Projekte zur Leader-Förderung ausgesprochen hatte. "Bis Ende Januar schreiben wir jetzt am Vollantrag", blickt Julia Paaß voraus. Auch der Bauantrag sei gestellt, ebenso in Abstimmung mit dem Denkmalschutz zur Umgestaltung der ehemaligen Scheune gleich am Eingang des Hofareals alles klar. Sowohl das später um-gezogene "Dorfwohnzimmer" als auch der Kreativraum sollen separate Zugänge erhalten. "Wir freuen uns über die gute Zusammenarbeit mit den Behörden und hoffen auf Baubeginn noch im ersten Halbjahr", sagt Julia Paaß.

Großen Anteil am nun nutzungsfähigen Provisorium haben neben anderen Beteiligten vor allem zwei Männer – Andi Loose, der zur Einweihung auch als Koch die leckere Kartoffelsuppe gezaubert hatte, sowie Andreas Schröck. "Im Schnitt zehn bis 15 Helfer waren wir bei den Arbeitseinsätzen, mal mehr, mal weniger", blickt Letzterer auf die Vorbereitungen zurück. Immer mal unter der Woche oder auch ein paar Stunden am Wochenende fand sich das Team zusammen, ergänzt Andi Loose. Vor dem Dorffest war das erste Treffen in der Findungsphase, danach ging es immer praktischer zur Sache. So wurde unter anderem die vordere Treppe soweit begehbar gemacht, dass sich dort niemand die Beine bricht.

Historische Ansichten vom Ort

Schröck hat auch die Collage historischer Ansichten aus Prädikow beigesteuert, die viele neugierige und teils wiedererkennende Blicke auf sich zog. Es ist eine beeindruckende Sammlung historischer Ansichten des Gutshofes, teils aus den Fünfziger- und Sechzigerjahren des vorigen Jahrhunderts, aber auch aus der alten Dorfschule und von Vertretern alteingesessener Familien. Mitunter anwesende Herren um die 50 mit ihren Geschwistern in Jugendtagen. Sehr angetan von dem Ganzen zeigte sich ebenso Laura Edinger-Schons. Sie und ihr Team kommen von der Uni Mannheim, drehen eine Film zum Thema "Neue Arbeit" und freuen sich, neben Projekten in der Berliner City auch auf den Hof Prädikow gestoßen zu sein.