dpa

Berlin (dpa) In einer Wohnung in Berlin-Wedding ist die Leiche einer 28-Jährigen entdeckt worden. Die Frau sei dort vermutlich getötet worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mit.

Zugleich fand die Polizei in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Kameruner Straße am frühen Morgen einen gleichaltrigen, schwer verletzten Mann. Der 28-Jährige wurde festgenommen und in ein Krankenhaus gebracht. Eine Mordkommission ermittelt. Der Mann war zunächst von Rettungskräften reanimiert worden, bevor er in die Klinik kam, hieß es.

Ob sich Frau und Mann kannten oder in welcher Beziehung sie standen, war noch unklar. Nicht mitgeteilt wurde bislang, wodurch die Frau starb. Ebenfalls unbekannt war, in wessen Wohnung die Leiche lag.

Alarmierte Polizisten waren kurz nach 5.30 Uhr angerückt. Mehrere Einsatzfahrzeuge fuhren vor. Kräfte mit Maschinenpistolen postierten sich zunächst vor dem Haus, zogen später aber wieder ab. Kriminalisten in weißen Schutzanzügen gingen in das Haus, um Spuren zu sichern.