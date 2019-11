René Wernitz

Rathenow/Havelland (MOZ) Ein Fall mehr für den Staatsanwalt: In der Nacht zu Sonntag fischte die Polizei in Rathenow einen Autofahrer aus dem Verkehr, der sturzbetrunken war.

Der 31-Jährige verbrachte die Nacht in einer Ausnüchterungszelle. Noch Stunden nach der Fahrt pustete er sich auf mehr als zwei Promille. "Das Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ist eingeleitet", wie es seitens der Polizei heißt. Tatsächlich machen sich Verkehrsteilnehmer (auch Radfahrer) strafbar, wenn sie zu viel getrunken haben. Ab 1,1 Promille liegt bei Kraftfahrern absolute Fahruntüchtigkeit vor. Spätestens jetzt handelt es sich um keine Ordnungswidrigkeit mehr.

Gefühlt jede Woche wird im Landkreis Havelland ein Verkehrsteilnehmer mit zu viel Alkohol im Blut erwischt. Die Statistik belegt, dass die realen Zahlen höher sind. Diese liefert Polizeisprecherin Juliane Mutschischk auf BRAWO-Anfrage. 2017 gab es 135 Fälle im Bereich der hiesigen Polizeiinspektion, 2018 waren es 142. Für 2019 sei die Tendenz steigend, so Mutschischk. Sie betont, dass es sich bei diesen Zahlen um reine Straftaten handelt. Trunkenheitsfahrten, die im Ordnungswidrigkeitenbereich liegen, seien hier nicht erfasst.

Die Dunkelziffer, also die tatsächliche Zahl der alkoholisierten Verkehrsteilnehmer mit absoluter Fahruntüchtigkeit, dürfte um ein vielfaches höher liegen. Doch auch Leute, die sich bei Fahrtantritt im Bereich der Ordnungswidrigkeiten wähnen, müssen im Fall der Fälle mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen. So wurde Mitte Juni dieses Jahres eine Frau zur Straftäterin, als sie in der Steinstraße in Rathenow die Kontrolle über das von ihr gefahrene Mercedes-SUV verloren hatte, sich überschlug und gegen einen Baum prallte. Sie pustete sich auf 0,75 Promille. Gegen sie wurden Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Paragraf 315c (Strafgesetzbuch) besagt dazu, dass mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft wird, wer alkoholisiert oder anderweitig berauscht ein Fahrzeug führt und und dadurch Leib oder Leben eines anderen Menschen oder fremde Sachen von bedeutendem Wert gefährdet.