Volkmar Ernst, Tilman Trebs

Oberhavel (MOZ) Mehr als 1000 Landwirte haben am Dienstagmorgen für einen Treckerkonvoi gesorgt, der zumindest in Oberhavel für einen Rekord gesorgt haben dürfte, der so schnell nicht zu knacken sein wird.

"Der Treck war so lang, dass die ersten Fahrzeuge in Birkenwerder gemeldet wurden, als die letzten gerade in Nassenheide abgefahren sind", sagte der Potsdamer Polizeisprecher Mario Heinemann am Nachmittag dieser Zeitung. Auf den Punkt gebracht: Der Konvoi war ziemlich genau 20 Kilometer lang. Eine genaue Zahl der durch Oberhavel fahrenden Traktoren konnte die Polizei zwar nicht nennen. Heinemann schätzte aber, dass es mehr als 1 000 waren.

Autofahrer mussten sich hinten anstellen. "Es rollt, aber es rollt langsam", hieß es schon am Vormittag aus der Polizeidirektion Nord in Neuruppin. "Das Verkehrs-Chaos in Oberhavel haben die Kollegen in Zusammenarbeit mit den Ordnungskräften gut gemanagt", zog Potsdams Polizeisprecher Heinemann am Nachmittag eine erste Bilanz des Einsatzes. Es sei zwar ein Polizist bei Absperrmaßnahmen in Hohen Neuendorf angefahren worden. Jedoch nicht von einem Traktor, sonderen von einem Auto. Auch habe der Kollege keinen gravierenden Verletzungen erlitten, sondern konnte seinen Dienst fortführen. "Um die Verkehrsbehinderungen so gering wie möglich zu halten, durften die Trecker auf der B 96-neu deshalb auch beide Fahrspuren nutzen."

Gegen 16 Uhr soll der Rückreiseverkehr einsetzen und damit Oberhavel im Berufsverkehr treffen. Die genauen Rückreiserouten waren zunächst aber noch unklar.