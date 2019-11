Jens Sell

Strausberg (MOZ) Das hätte auch schief gehen können", sagt Kurt Lohe rückblickend über die größte Demonstration für mehr Demokratie, die das Neue Forum Strausberg 1989 organisiert hatte. Tausende Strausberger waren am 12. November durch die Große Straße zur Kundgebung im Kulturpark gezogen. Als die 1. Sekretärin der SED-Kreisleitung das Wort ergriff, rief Kurt Lohe laut: "Zu spät, zu spät!" Die Demo verlief friedlich, auch weil das Neue Forum mit der Volkspolizei eine Sicherheitspartnerschaft vereinbarte.

Mit der Staatsmacht kollidiert

"Darüber waren wir sehr froh", sagt Kurt Lohe. Denn einerseits war Strausberg als Armeehauptstadt sicherheitspolitisch und mental eine Herausforderung für Oppositionelle, andererseits war Lohes Ehefrau Lehrerin und riskierte ihre Arbeit. Und im Nachhinein sagt Lohe: "Ich würde heute vor 30 Jahren im Isolierungslager Platkow sitzen, das mit Leuten wie mir im Falle des Ausnahmezustandes der DDR gefüllt worden wäre." Das erfuhr er nach und nach aus seinen Stasiakten.

Kurt Lohe ist schon als Jugendlicher mit dem DDR-Staat kollidiert. Bei der Abschiedsparty zur Einberufung hat er 1967 unter Alkoholeinwirkung öffentlich seinen Einberufungsbefehl zerrissen und Funktionäre beschimpft. Die Quittung: 15 Monate Haft in Schwedt und Jahre danach, als er gerade ein Fernstudium absolvierte, die erneute Einberufung zum Grundwehrdienst.

"Ich diente in Strausberg von 1972 bis 1974 und kehrte dann in meinen Betrieb, die TGA (Technische Gebäudeausrüstung/d. Red.) Hennickendorf, zurück", erzählt Kurt Lohe. Dort arbeitete er in der Projektierung, in der ein freier Geist und rege Diskussionsbereitschaft herrschten. Besonders nach Helsinki 1975, der Biermann-Ausbürgerung 1976 und der Solidarnosc-Anerkennung 1980 diskutierten die Techniker über den Reformbedarf der DDR. Sie ahnten nicht, dass der neue junge Abteilungsleiter dies als Informeller Mitarbeiter Findeisen seinem MfS-Führungsoffizier Leutnant W., der in Lohes Nachbaraufgang des Genossenschaftsblocks im Otto-Grotewohl-Ring wohnte, detailliert mitteilte.

Kennziffer 4.1.3.

"Und was ich überhaupt nicht geahnt hatte, und erst in den 1990er-Jahren erschrocken meiner Stasi-Akte entnahm: Dass ich als Objekt einer Operativen Personenkontrolle (OPK) mit der Familie von allen Seiten beobachtet und bespitzelt wurde", blickt Kurt Lohe zurück. Heute weiß er, er war damals in der Kennziffergruppe 4.1.3.

Dazu gehörten 1983 im Altkreis Strausberg 24 Personen. Im Juni schrieb der Leiter der Kreisdienststelle Oberstleutnant M. an seinen Chef in Frankfurt (Oder), dass für die insgesamt 55 unter Kennzifferkomplex 4.1. geführten Personen eine zeitweilige Unterbringung auf dem Gelände der Kreisdienststelle an der Ernst-Thälmann-Straße nur in den Monaten Juni bis September im Garagenkomplex möglich wäre. "Das wäre die erste Unterbringung in den Stunden nach der Ausrufung des Ausnahmezustandes gewesen", berichtet Kurt Lohe, "danach wären wir nach Platkow in ein Isolierungslager gekommen."

Die Diskussionsrunden bei TGA Hennickendorf brachen übrigens 1982/83 schlagartig ab. Kurz zuvor hatte ein über seiner Wohnung lebende Lehrer bei Lohe geklingelt und berichtet, dass das MfS ihn über ihn ausgefragt habe. Diese Warnung nahm Kurt Lohe sehr ernst und vermied fortan jeden Anlass zu drastischen Maßnahmen. Er wurde von OPK zu "negativ auffällig" runtergestuft, blieb aber in der Kennziffergruppe 4.1.

Wäre Kurt Lohe ins Isolierungslager Platkow eingesperrt worden, hätte er vermutlich die Organisatoren der Strausberger Demo getroffen: Detlef Grabert, Beatrice und Teja Herbst, Michael Furmannek, Sighard Sternitzke, Holger Olhorn und andere.