Jürgen Liebezeit

Hohen Neuendorf/Birkenwerder (MOZ) Am ersten Adventswochenende finden die traditionellen Weihnachtsmärkte in Hohen Neuendorf und Birkenwerder statt. Doch die Organisatoren beider Märkte sehen sich nicht als Konkurrenten, sondern sie kooperieren. Deshalb pendelt am Sonnabend zwischen dem Hohen Neuendorfer Wasserturm und dem Rathausturm in Birkenwerder eine Kutsche, die gegen eine Spende Besucher mitnimmt.

Der Weihnachtsmarkt auf dem Hof am Rathaus Birkenwerder wird am Sonnabend um 14 Uhr eröffnet. Er wird von den Gewerbetriebenden des Ortes organisiert. Die haben für ein buntes Rahmenprogramm gesorgt. Kinder dürfen mit der Leiter der Hohen Neuendorfer Feuerwehr den Weihnachtsbaum schmücken.

Wenige Meter weiter findet unter dem Motto "Wir für uns" rund um den Hohen Neuendorfer Wasserturm ein zweitägiger Markt statt, den die Stadt zusammen mit der Unternehmergemeinschaft auf die Beine stellt. Stimmungsvolles Licht, rote Pagodenzelte und zahlreiche Feuerstellen sorgen wieder für eine vorweihnachtliche Atmosphäre.

Dieses Jahr ist für zehn zusätzliche Stände Platz. Es gibt ein Bühnenprogramm für alle Generationen. Ein Engel sammelt die Wünsche der Kinder ein, die er nach Himmelpfort ins Weihnachtspostamt bringt. Zum Abschluss des Marktes findet am Sonntag um 17 Uhr ein gemeinsames Adventssingen mit den Kindern der Waldgrundschule und Überraschungsgästen statt. Vorbild für den Höhepunkt ist das Weihnachtssingen von Union Berlin in der Alten Försterei.

Der Hohen Neuendorfer Markt beginnt jeweils um 13 Uhr.

Auf beiden Märkten bieten Gastronomen, Händler und Vereine aus der Region Leckeres für Leib und Seele.