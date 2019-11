MOZ

Beeskow (MOZ) Am Freitag wird der Beeskower Weihnachtsmarkt, der rund um und in der Marienkirche stattfindet, eröffnet.

Dazu gehören Konzerte, Theater und ein Riesenstollen. Auch in vielen anderen Orten der Region gibt es in den kommenden Wochen Weihnachtsmärkte. In unserer Printausgabe am Donnerstag wollen wir dazu eine Übersicht veröffentlichen. Wer dazu noch einen Markt melden will, kann sich bis Mittwoch, 14 Uhr, per E-Mail an beeskow-red@moz.de an die Redaktion wenden.