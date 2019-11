Roland Becker

Velten (MOZ) Als 2016 mit dem Ausbau der Berliner Straße in Velten begonnen wurde, verschwand ein Bahnübergang, dessen Schienen ins anliegende Industriegebiet führen. Das Gleis liegt noch, ist aber seither vom Schienennetz abgeschnitten. Jetzt interessiert sich ein nicht genanntes Unternehmen dafür, ein Gelände auf der gegenüberliegenden Seite zu kaufen, über den dieser Schienenstrang ebenfalls führt. Der Linken-Abgeordneten Alexander Moser-Haas befürchtet nun, dass damit die letzte Möglichkeit gekappt wird, das Industriegebiet in Zukunft wieder ans Schienennetz anzuschließen. Im Bauausschuss kündigte er am Montag daher einen Antrag an, der die Stadtverwaltung verpflichten soll, eine Wiederanbindung offen zu halten. Eine Möglichkeit bestünde darin, das Gleis mit jenem zu verbinden, dass in den Veltener Hafen führt. Stadtwerke-Chef Michael Kühne bestätigte: "Das wäre mit einem kleinen Aufwand machbar." Dazu müsse lediglich eine Doppelweiche eingebaut werden.

Bislang scheint es bei den dort anliegenden Firmen aber keinen Bedarf zu geben, Lieferungen auf die Schiene zu verlegen. Laut Baubereichsleiter Berthold Zenner war vor der Sanierung der Straße lediglich die Firma Tulip Cocoa mit dem Kappen des Gleises nicht ganz glücklich. Allerdings sei man davor zurückgeschreckt, 400 000 Euro in einen neuen Bahnübergang samt Signaltechnik stecken zu müssen.

"Über den Bahnübergang ist zuvor 30 Jahre kein Zug gefahren", meinte Kühne. Das könnte sich allerdings in der Zukunft ändern. Auf Bundesebene wird von politischer Seite immer wieder darüber gesprochen, dass mehr Güterverkehr von der Straße auf die Schiene verlagert werden müsse.