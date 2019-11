Jörg Kühl

Beeskow (MOZ) Bei einer Einwohnerversammlung haben Bürger von Schneeberg ihrem Ärger über den möglichen neuen Windkraftpark nahe des Ortes Luft verschafft.

Laut dem Regionalplan Wind der Planungsregion Oderland-Spree sind zwischen Schneeberg und Mixdorf zwei angrenzende Windeignungsgebiete ausgewiesen. Für die auf Schneeberger Gemarkung liegende Eignungsfläche "50" und eine Pufferzone darumherum will die Stadt einen Bebauungsplan erarbeiten lassen. Damit will sich die Stadt im Rahmen der kommunalen Bauleitplanung bestimmte Mitbestimmungsrechte sichern. So kann im Rahmen eines Bebauungsplans etwa die Höhe und Standorte von Windkraftanlagen mitbestimmt werden.

Auch andere Parameter, wie Art und Umfang der Nachtbeleuchtung, Baugrenzen sowie Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen können so mit beeinflusst werden. Darüber informierten Bürgermeister Frank Steffen und der von der Stadt beauftragte Planer Carsten Wolff. Weiterer Vorteil: Während der Bebauungsplan erarbeitet wird, herrscht eine Veränderungssperre. Sie bewirkt, dass Windkraft-Investoren nicht während der Planungsphase der Stadt Tatsachen schaffen können.

Dies ist auch für den Fall von Belang, dass der Regionalplan durch Gerichtsbeschluss gekippt wird. In diesem Fall hätten Investoren sich lediglich an die Immissionsschutz-Auflagen zu halten, ansonsten aber privilegiertes Baurecht. Der Bebauungsplan, beziehungsweise die Veränderungsperre, verhindert diesen ungeregelten Zustand und schafft ersatzweise Rechtssicherheit.

Ungeklärte Baumfällung

Steffen und Wolff erläuterten, dass der städtische Bebauungsplan im Interesse der Bürger liegt, da er eine gewisse Mitgestaltung und Einhegung der Windplanung ermöglicht. Dennoch zeigten sich die Bürger in ihren Wortmeldungen skeptisch, enttäuscht und verärgert. Ein Grund ist, dass Störche und Greifvogel-Beobachtungen nicht in ausreichendem Maße berücksichtigt worden seien, war ein Argument. Bürger monierten in Wortmeldungen, dass die ungenehmigte Fällung eines Baumes samt Greifvogel-Horst juristisch nicht weiterverfolgt worden sei.

Auch fragten die Bürger kritisch nach, warum ausgerechnet für Beeskow, das jetzt schon mehr Windkraft-Flächen hat, als der künftige Brandenburg-Durchschnitt vorsieht, überhaupt neue Flächen ausgewiesen werden. Für Irritation sorgt auch ein Stadtverordneten-Beschluss aus dem Jahr 2003, der ein Nein zu Windkraftanlagen bei Schneeberg vorsah. Im Rahmender Einwohnerversammlung stellten sich Vertreter der Firmen Loscon (Beeskow) und EWE (Strausberg) als Investoren den Fragen der Bürger.