MOZ

Bad Freienwalde (MOZ) Die sechs mal sechs Meter breite und sieben Meter hohe Weihnachtspyramide, die den Marktplatz im Advent seit vielen Jahren schmückt, ist am Dienstag wieder aufgebaut worden. Übers Jahr lagert sie in gemeindeeigenen Räumen in Bralitz und wird immer dann hervorgeholt, wenn es aufs Fest zugeht. Zuvor allerdings hatte sie in diesem Jahr noch einen frischen Anstrich bekommen. Mehrere Mitarbeiter des Bauhofs und ihr Erbauer, Zimmerer und Bautischler Eckhard Bruchmüller aus Schiffmühle, kümmerten sich ums Aufstellen.