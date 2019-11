Brüssel Ihren Start auf der Brüsseler Bühne hat sich Ursula von der Leyen sicher glanzvoller vorgestellt: Erst wurde sie im Juli nur mit hauchdünner Mehrheit ins Amt der Kommissionspräsidentin gewählt, dann ließ das EU-Parlament gleich 3 ihrer 26 Kommissarskandidaten durchfallen – von der Leyen und ihr Team durften nicht wie geplant am 1. November ihre Ämter antreten, aus der versprochenen Geschlechterparität in der Kommission wurde auch nichts mehr.

Für den Stolperstart kann von der Leyen selbst wenig, aber es hat doch überrascht, wie lange die leidenschaftliche Europäerin brauchte, um sich auf Brüsseler Befindlichkeiten und Machtspielchen einzustellen. Vorbei. An diesem Mittwoch wird das Parlament in Straßburg grünes Licht geben, ab Sonntag ist von der Leyen dann im Amt und damit die mächtigste Frau Europas.

Sie will die Anfangsschwierigkeiten schnell vergessen machen: Ein Feuerwerk von Initiativen bereits in den ersten hundert Tagen ist zu erwarten, allem voran ein ambitioniertes (und schon jetzt umstrittenes) Klimapaket. Von der Leyens Ehrgeiz ist immens. Sie steht für ein modernes, selbstbewusstes Europa, das nach Jahren des Krisenmanagements den Aufbruch wagt, ohne die Gefährdungen im Innern zu übersehen. Eine "geopolitische Kommission" als Ausdruck des globalen Gestaltungsanspruchs Europas verspricht sie, mehr Bürgernähe, eine Reform der EU-Institutionen, neuen Schwung für Reformen etwa in der Asylpolitik.

Die persönlichen Voraussetzungen bringt die sprachgewandte, in Brüssel geborene Kommissionspräsidentin ohne Zweifel mit. Enge Drähte in die beiden wichtigsten Hauptstädte Berlin und Paris, eine gute Reputation in fast allen Hauptstädten, auch jenen Osteuropas – für die große Herausforderung, Gräben in der EU zu überwinden und die europäische Identität zu stärken, ist von der Leyen besser gerüstet als ihr Vorgänger. Der Stolperstart dürfte also schnell vergessen sein.

Aber wie erfolgreich von der Leyen als Präsidentin wird, ist dennoch offen. Die Hindernisse sind größer geworden. Im Parlament hat sich nach der Europawahl keine stabile Mehrheit etabliert, auf die sich von der Leyen stützen könnte; sie muss für jedes Projekt aufs Neue Unterstützung suchen. Und im Rat der Mitgliedstaaten ist die Zahl jener EU-skeptischen Regierungen gestiegen, die bei wichtigen Entscheidungen im Brüsseler Bremserhäuschen sitzen.

Wie sich das mit von der Leyens Gestaltungswillen verträgt, ist derzeit noch ziemlich unklar. Der Lackmustest kommt allerdings schnell: Für ihre Projekte braucht die Präsidentin ein deutlich größeres EU-Budget als bisher. Noch sperren sich die wohlhabenden Mitgliedstaaten, auch Deutschland, gegen üppigere Überweisungen nach Brüssel. Dieser Streit ums Geld wird indes rasch das Missverständnis ausräumen, dass von der Leyen als deutsche Interessenvertreterin an die EU-Spitze rückt. Für ihren Erfolg im neuen Amt ist sie vielmehr darauf angewiesen, dass in der deutschen Politik wieder europäischer gedacht wird.

