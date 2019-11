Stefan Kegel

Berlin (NBR) Man glaubt es kaum, aber aus amerikanischer Sicht ist das Verhältnis zu Deutschland vollkommen intakt. Drei Viertel der US-Bürger sehen das so, während die überwiegende Mehrheit der Deutschen mit weitaus skeptischerem Blick über den Atlantik schaut. Ein bizarres Bild.

Nun ist es zwar scheinbar ein Naturgesetz, dass in ungleichen Beziehungen der stärkere Partner meist zuletzt wahrnimmt, dass zwischen beiden Seiten etwas nicht stimmt – oder es ist ihm im Zweifel egal. Und es stellt auch kein Geheimnis dar, dass die Berichterstattung über das deutsche Amerika-Gefühl in den USA vergleichsweise wenig Raum einnimmt. Wenn die Einschätzungen aber so weit auseinander klaffen wie in diesem Fall, muss es noch einen anderen Grund geben. Offenbar ist in der amerikanischen Seele Deutschland als verlässlicher Partner verankert, egal, was die aktuellen Regierungen gerade entzweit. Immerhin liegen die Wurzeln vieler Amerikaner in Deutschland, und in der Geschichte hat sich das Band zwischen beiden Völkern trotz aller Spannungen – man denke nur an den Zwist um den Irak-Krieg 2003 – bewährt.

Es gibt jenseits von Donald Trump ein anderes Gesicht Amerikas. Man sollte sich zwar nicht täuschen: Die strategische Ausrichtung hin zum wachsenden Rivalen China und das nachlassende Interesse an europäischen Problemen entwickelten sich als Ergebnis der internationalen Machtverschiebung und dürften sich auch unter einem Nachfolger Trumps kaum ändern. Aber im globalen Dorf stellen die Beziehungen zwischen Regierungen bestenfalls einen Aspekt von mehreren für das Verständnis zwischen Völkern dar.