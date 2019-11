Jan-Henrik Hnida

Frankfurt (Oder) (MOZ) Zuerst blinken sie weiß, dann leuchten die Lichter im Blau der Stadtwerke: Den 13 Meter hohen Weihnachtsbaum bringen Sozialdezernent Jens-Marcel Ullrich und Stadtwerke-Geschäftsführer Torsten Röglin auf dem Marktplatz zum Leuchten. Gemeinsam drücken sie auf den großen Startknopf. "Ab jetzt gibt es freies WLAN vor dem Rathaus", verkündet Röglin. Dann werden Tortenstücke mit dem Weihnachtsmann der Słubicer Bäckerei Szczerbinski an die hungrigen Besucher verteilt.

Zuvor singen die Kinder der Euro-Kita aus Leibeskräften mehrere Lieder auf deutsch und polnisch. "Sechs Wochen haben wir dafür geprobt", sagt Kita-Leiterin Marina Hendel. Währenddessen erkundeten bereits viele Frankfurter die Buden und Stände. Wegen der Rathaussanierung verkleinerte sich die Oderweihnacht im Gegensatz zum vorherigen Jahr. "Statt einem Riesenrad, steht jetzt ein historisches Kinderkarussell von 1969 hier", sagt Robert Reuter, Eventmanager der Messe und Veranstaltungs GmbH (MUV). Dafür gebe es ja beim Bunten Hering zwei Riesenräder. "Hier ist’s gemütlich, es verläuft sich nicht", findet Peter. Zusammen mit seiner Frau schaut er sich bei einem Schinken-Handbrot das bunte Markttreiben an. Vom Brunnenplatz auf den Marktplatz sind zum ersten Mal einer der beiden Süßigkeitenstände von Alex Hessler und der Spreewald-Winterzauber von Michael Brandenburg umgezogen. Hessler steht seit 29 Jahren auf dem Frankfurter Weihnachtsmarkt. "Jetzt sind wir hier unten eine große Familie", sagt Mischa Hundrieser von Parthus-Communication, der die Oderweihnacht koordiniert. "Wir würden uns freuen, wenn die Frankfurter den Weihnachtsmarkt gut unterstützen", erklärt Hundrieser. Das taten die Oderstädter gleich zu Beginn.

In der finnischen Ecke lassen sich Julia Weißflog und ihre Mutter Olga Neruda den Glögg-Glühwein schmecken. "Ich wohne in Hannover und wir besuchen Frankfurt, weil meine Mutti hier einmal gewohnt hat", berichtet die Tochter, während sich beide am offenen Feuer wärmen. Ein super-glücklicher Sven umarmt am Karussell den Weihnachtsmann. An "liebe Kinder" verteilt dieser Schokolade. Jonas und Lisa schlendern derweil mit einem roten Liebesapfel über den Rummel auf dem Brunnenplatz. "Ich angel dir gleich einen Plüsch-Hasen", verspricht er seiner Freundin. Einen Langosch der Sorte Käse-Salami verputzt Steffi am Dienstagmittag. Blitzen und leuchten abends die vielen Lichter, so hat der Weihnachtsmarkt ebenso bei Tageslicht auch was für sich, finden die Frankfurterin und ihr Partner.

Bis zum 29. Dezember hat die Oderweihnacht wochentags und sonntags von 11 bis 21 Uhr, freitags und samstags bis 22 Uhr offen.