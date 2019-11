Arnold Ille

Letschin Wie wichtig familiärer Zusammenhalt ist, das haben in den vergangenen zwölf Monaten zwei Letschiner Familien erfahren. Im Dezember vergangenen Jahres hatte ein verheerender Brand das Doppelhaus der Familien Schulze und Bengs unbewohnbar gemacht. Seitdem kamen Regina und Karl-Heinz Bengs bei ihrer Tochter unter. Doris und Peter Schulze wurden von ihrem Sohn aufgenommen.

Spendenaufruf der Gemeinde

"Das zeichnet die Familie aus", weiß auch Letschins Bürgermeister Michael Böttcher. Den Betroffenen in solch einer Situation zu helfen, ist gar nicht so einfach. So half Böttcher dabei, den Spendenaufruf bekannter zu machen.

Mit den gesammelten Spendengeldern soll den Familien der Neustart etwas erleichtert werden. Das Doppelhaus wieder bewohnbar zu machen, ist ein aufwendiges und teures Unterfangen. Bereits im März diesen Jahres haben die Reparaturarbeiten begonnen. Sie werden bei Bengs‘ Doppelhaushälfte noch etwa ein halbes Jahr andauern. 12 000 Euro konnten insgesamt gesammelt werden. Diese wurden am Montag den Familien überreicht. "Jeder Euro hat einen Teil zur Gesamtsumme beigetragen.", zeigen sich die Familien dankbar.

Schock sitzt noch tief

Die Spenden kamen sowohl von Bürgern als auch von Vereinen. Auch außerhalb Letschins war die Spendenbereitschaft groß: Quer durchs Oderbruch bis Frankfurt fanden sich Patronagen. Insgesamt sei ein großer Anteil am Schaden nicht durch das Feuer selbst entstanden: Der Rauch, die Asche und allen voran Wasserschäden machten vor allem die Haushälfte von Familie Schulze lange Zeit unbewohnbar.

Der Schock sitzt noch immer tief bei allen Betroffenen. Daran ändert auch auch Geld nichts. Doch "man muss einen Schnitt machen können", sind sich die Beteiligten einig. Die Familien Schulze und Bengs danken allen Spendern und Helfern sehr herzlich für die ihnen zuteil gewordene große Unterstützung.