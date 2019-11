Uwe Spranger

Hönow (MOZ) Eigentlich wollte Hoppegartens Bauausschussvorsitzende Claudia Katzer bei der jüngsten Sitzung das Thema Bushalt am U-Bahnhof Hönow noch einmal auf die Tagesordnung nehmen. Obwohl die Gemeindevertretung bei der Haushaltsdiskussion mehrheitlich abgelehnt hatte, Geld für eine Haltestellenerweiterung freizugeben, sollte man weiter beraten, fand sie. Nach einigen Telefonaten ließ sie aber davon ab.

Geredet wurde über das Thema trotzdem. Hönows Ortsvorsteher Christian Klahr monierte, dass an den Bushaltestellen in der Stienitzstraße trotz Ankündigung bislang gar nichts passiert sei, an der Brandenburgischen Straße "ein bisschen". An der Stienitzstraße fordert Klahr seit Monaten Abhilfe, weil der Bus am dortigen Einkaufszentrum an einer Autoparkbucht hält. Für Senioren mit Rollator unzumutbar, beklagt er. Sie müssten erst über eine Bordsteinkante auf Straßenniveau und dann eine große Stufe in die nicht absenkbaren Busse. Eine Busfahrt für Ältere zum Einkauf sei so undenkbar, Mobilität werde blockiert, kritisiert er. Personen mit Kinderwagen wären ebenfalls betroffen.

Die jetzt angedachte Übergangslösung am U-Bahnhof hält er gleichfalls für verfehlt. Angekündigt ist, dass unter anderem die neue Linie von Altlandsberg vorerst das Dreieck an der Böhlener Straße nutzt. Unmittelbar an einer Einmündung mit hohem Verkehrsaufkommen, ohne Ampel, Insel oder Schutzweg könnten ältere Bürger und Kinder an der Stelle kaum über die Straße kommen, prognostiziert er. Zudem gingen wieder Autostellplätze verloren. Wenn die U 5 in Kürze bis zum Hauptbahnhof fahre, würden sie aber noch mehr Leute nutzen, ist er sich sicher. Zumal der neue Bus zunächst nur im Stundentakt angedacht ist.

Die von Verwaltung und Busverantwortlichen angedachte Verlängerung der vorhandenen Busbuchten auf der U-Bahnhof-Seite sieht Klahr ebenfalls skeptisch. Die wartenden Busse – die Stelle wäre auch für Pausenzeiten vorgesehen – würden an nahen Einmündungen die Sicht versperren, moniert er. Die Variante war auf Betreiben von Christian Arndt (B 90/Grüne) abgelehnt worden, der durch die Busse das Ortsbild verschandelt sah. Man habe nichts gegen die Linie, die aus seiner Sicht für Hoppegartener und Hönower wenig bringe, aber für Pausen sollte man sich einen anderen Standort suchen. Ohnehin sieht er Bustakte, -routen und -abfahrtszeiten gerade zu Schulen skeptisch und bei den Verantwortlichen wenig Bereitschaft zu Veränderungen.

Vertrag für 935 "auf dem Weg"

Jörg Schleinitz, im Wirtschaftsamt der Kreisverwaltung für den Busverkehr zuständig, kann die Kritik nicht nachvollziehen. Die mit der Straßenverkehrsbehörde abgestimmte Lösung hätte aus seiner Sicht funktioniert und die bestmögliche Verknüpfung zwischen den Buslinien gebracht. Allerdings ist auch er sich bewusst, dass der U-Bahnhof für Fahrgäste erstes Ziel ist und kaum mehr als zehn Prozent umsteigen.

Wie er mitteilte, sei der Vertrag mit der Busgesellschaft für die neue Linie 935 von Altlandsberg zum U-Bahnhof inzwischen "auf den Weg gebracht". Es werde erst einmal die Übergangslösung ohne jeden Umbau mit Ausstiegshaltestellen am Dreieck an der Böhlener Straße auf Berliner Gebiet geben. Dort fänden zwei Busse Platz. Die müssten, weil sie in der schmalen Straße nicht aneinander vorbeifahren könnten, in der richtigen Reihenfolge ankommen. Ob das bei dem Verkehrsaufkommen in der Mahlsdorfer Straße stets funktioniere, werde man sehen. Ohnehin wolle man erst einmal Erfahrungen sammeln und sich im ersten Halbjahr 2020 noch einmal mit der Gemeinde verständigen.