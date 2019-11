GZ

Gransee Viele Granseer erinnern sich noch gern an das ausgezeichnete Konzert des Musikkorps der Stadt Hessisch-Oldendorf zu Pfingsten dieses Jahres. Der Verschönerungsverein hatte seinerzeit mit Unterstützung des Amtes und der Stadt Gransee die Organisation der Veranstaltung und die Bewirtung der etwa 40 Musiker übernommen.

Nun erfolgte auf Einladung aus Hessisch-Oldendorf der Gegenbesuch des Verschönerungsvereins in die Partnerstadt zum 50. Jahreskonzert des Orchesters. Vereinsmitglied Klaus Pölitz, der selbst zur Reisegruppe gehörte, blickt zurück: Zehn Mitglieder des Granseer Verschönerungsvereins, angeführt durch den Vorsitzenden Torsten Gaeth sowie beide stellvertretenden Bürgermeister der Stadt, neben Pölitz auch Bernd Weidemann (CDU), begaben sich auf die Reise ins Weserbergland, um dem Musikkorps zu gratulieren. Gut gelaunt angekommen, wurden die Granseer vom Bürgermeister der Stadt Hessisch-Oldendorf, Harald Krüger (SPD), dem Vereinsvorsitzenden Sascha Anderten und weiteren Mitgliedern des Vereins zu einer Gesprächsrunde bei Kaffee und Kuchen im Rathaus begrüßt.

Eine Uraufführung erlebt

Der legendäre "Baxmann" zeigte den Gästen aus Gransee einige Sehenswürdigkeiten seiner schönen Stadt und erzählte dabei mit hohem Sachverstand und viel Humor viel Wissenswertes über Hessisch-Oldendorf. Beim "Baxmann" handelt es sich um einen legendären Kaufmann aus dem 17. Jahrhundert. Ihm wurde angedichtet, dass er sein Vermögen durch Betrug und Raub erhalten hatte. Aufgrund seines hohen Lebensalters, welches für diese Zeit mehr als untypisch war, glaubten die Bürger, er habe einen Bund mit dem Teufel geschlossen. Mehrmals wurde er mit einem Bann belegt, erzählt die Sage.

Am Abend durfte die Granseer Delegation dann als Ehrengast ein grandioses Konzert sinfonischer Blasmusik erleben. Den Auftakt machte das "U 19-Orchester". Ihm schloss sich dann das Generationenorchester an. Schließlich betrat das Stammorchester mit 50 Musikern unter Leitung von Stephan Oefler die Bühne. Der erste Teil des Konzertes endetet mit einer Besonderheit: der Uraufführung eines eigens für das Orchester vom österreichischen Komponisten geschriebenen Werkes "Der Rattenfänger von Hameln", welches durch einen Erzähler ergänzt wurde. "Standing Ovations" drückten den Dank des Publikums in der restlos ausverkauften Stadthalle aus. Nach der Pause wurden neben klassischen Stücken auch moderne Versionen etwa aus "Tanz der Vampire" oder "Elvis in Concert" präsentiert. Nach mehreren Zugaben, die von allen drei Orchestern gemeinsam gespielt wurden, ging das Konzert nach mehr als drei Stunden zu Ende.

Den würdigen Abschluss des Besuches bildete die "Besteigung" des Hohensteins unweit von Hessisch-Oldendorf, von dem man einen prächtigen Ausblick auf die Landschaft des Weserberglandes hatte.

Mit neuen Ideen für weitere gemeinsame Veranstaltungen beider Vereine ging es wieder heimwärts, so Pölitz abschließend.