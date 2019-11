au

Bernau (MOZ) Der Weltfriedenswanderer ist wieder unterwegs – und macht Station in Bernau. "Ich besuche die Linken und einige Menschen, die mich unterstützen" , sagt der 61-jährige Stefan Horvath. Auf seinen Touren durch Europa setzt sich der Österreicher für Toleranz und gegen Rechtsextremismus ein. Menschlichkeit ist für Horvath nicht nur ein Wort, sondern gelebter Alltag – und das meistens auf Schusters Rappen.

Gedanken übers Leben

Mehrere zehntausend Kilometer hat der Weltfriedenswanderer in den vergangenen Jahren zurückgelegt, rund 50 Paar Schuhe wurden dabei verschlissen. Angefangen hatte die abenteuerliche Geschichte des Österreichers im Jahr 1989. Bis dahin verdiente Horvath sein Geld als Geschäftsführer eines Bauunternehmens. Doch dann kam der 61-Jährige ins Grübeln. So wie es bisher lief, sollte es nicht mehr weitergehen. Horvath zog die Wanderschuhe an, das hatte er auch schon vorher ab und zu getan, und machte sich auf den Weg. Beim Mauerfall in Berlin war er dabei, einige Jahre später half er in Bosnien und Albanien und füllte Sandsäcke beim Hochwasser 2002 im sächsischen Grimma.

Seit sieben Jahren hilft der Weltfriedenswanderer auch beim Weihnachtsessen, das Schlagersänger Frank Zander in der Adventszeit für obdachlose Menschen organisiert.

In letzter Zeit liegen Horvath vor allem auch die Flüchtlinge am Herzen. "Man braucht keine Angst vor ihnen zu haben, das sind auch nur Menschen", sagt er. Den zunehmenden Rechtsradikalismus in Deutschland beobachtet er mit großer Sorge. "Da muss man von Anfang an gegensteuern und Flagge zeigen", ist der Österreicher überzeugt. Dass man das nicht nur der Politik überlassen kann und darf, davon ist er zutiefst überzeugt. "Jeder kann etwas tun".

Für die nächsten Jahre wünscht sich Horvath "Gesundheit, Glück und Frieden". Seine langen Touren machen ihm inzwischen zu schaffen. "Ich überlege, in die Schweiz zu gehen und ein Buch zu schreiben", sagt er. Wenn er auch nicht mehr oft die Wanderschuhe anzieht, seinen Überzeugungen wird Horvath jedoch treu bleiben.