Nina Jeglinski (NBR) und Dietrich Schröder (MOZ)

Berlin Sie haben ordentlich Dampf abgelassen! Vor dem Brandenburger Tor inmitten der deutschen Hauptstadt haben Zehntausende Bauern am Dienstag für die Zukunft ihres Berufsstandes demonstriert. Die erst im Herbst gegründete Interessenvertretung "Land schafft Verbindung" (LSV) hatte zu der Massenkundgebung aufgerufen. Die Veranstalter waren äußerst zufrieden. "Es gibt gerade sehr viel Solidarität", sagte Uta von Schmidt-Kühl von LSV. Nach Polizeiangaben waren mehrere Zehntausend Teilnehmer mit über 8600 Traktoren aus ganz Deutschland gekommen.

Die beiden Bundesministerinnen Svenja Schulze (Umwelt, SPD) und Julia Klöckner (Landwirtschaft, CDU) hatten keinen leichten Stand – ihre Reden wurden immer wieder durch Zwischenrufe unterbrochen. Schulze warb bei ihrem Auftritt für klare Regeln zum Schutz von Grundwasser und Insekten. Sie wolle, dass Landwirte "Teil der Lösung" seien und setze darauf, dass auch die Bauern ein Interesse daran hätten, dass es in Zukunft noch sauberes Wasser und Bestäuber gebe.

Die Demonstrierenden quittierten den Auftritt der Politikerin mit absoluter Stille, dazu hatten sie sich im Vorfeld abgesprochen. Weder Applaus noch Zwischenrufe waren zu hören. Erst nach dem Redebeitrag der Umweltministerin gab es dann lautstarke Buhrufe.

Klöckner beginnt die Diskussion

Julia Klöckner nahm sich über eine Stunde Zeit und diskutierte von der Bühne aus mit einem Teil der aufgebrachten Demonstranten. "Ich will das wir in einen Dialog treten, an dessen Ende alle Seiten etwas davon haben", warb die Landwirtschaftsministerin für ihr Nationales Dialogforum, mit dem sie ab sofort und das gesamte nächste Jahr über mit Landwirten, Verbrauchern, und Umweltschützern zusammentreffen und reden will. Die Verbraucher würden einen anderen Umgang mit Tieren und Umwelt fordern und die Landwirte fühlten sich zu Sündenböcken gemacht.

"Wohin wollen wir, das müssen wir jetzt anfangen zu klären", so Klöckner. Bei der Diskussion sei es notwendig, auch unschöne Wahrheiten zu benennen. Die Ministerin hielt einen Supermarkt-Prospekt, der mit Billigangeboten für Fleisch und Obst um Kunden wirbt, in die Höhe: "Sowas ist unanständig, von denen die das in Auftrag geben und von denen die das kaufen!" Mit solchen Sätzen versuchte die Ministerin die Bauern auf ihre Seite zu ziehen. Doch fürs erste gelang der Versuch nur halb.

Obwohl seine Organisation nicht zu der Protestaktion aufgerufen hatte, befand sich auch der Präsident des Brandenburger Bauernverbandes, Henrik Wendorff, unter den Demonstrierenden. Als er auf bayrische Landwirte traf, die fast 900 Kilometer auf ihren Traktoren bis nach Berlin gefahren waren, ging dem 54-Jährigen das Herz auf. "Wer so etwas macht, der hängt ganz einfach an seinem Berufsstand", sagte Wendorff, der in Worin bei Seelow (Märkisch Oderland) selbst seit 20 Jahren einen Bio-Landwirtschaftsbetrieb betreibt.

"Ich sehe auch gar keinen Widerspruch darin, dass die heutige Aktion von jungen Landwirten ausgegangen ist, die über Facebook und andere soziale Medien eine ganz andere Dynamik erreicht haben, als wir das mit unseren Verbandsstrukturen machen können" sagte Wendorff anerkennd. Dass die Aktion jede Menge Solidarität und hoffentlich auch Verständnis unter Nicht-Landwirten ausgelöst hat, spürten er und seine Begleiter aus dem Oderland schon auf der Fahrt in die Hauptstadt.

Zeichen der Solidarität gespürt

"Schon am Montag sprach mich in einem Seelower Baumarkt eine Verkäuferin an und sagte: Ich drücke euch die Daumen, dass ihr mit eurer Aktion Erfolg habt. Und heute Morgen haben sich die Berliner nicht nur über die Staus geärgert, sondern uns auch von den Straßenrändern zugewunken."

Die Auftritte der beiden Bundesministerinnen hinterließen auf Wendorff unterschiedliche Eindrücke: "Während Umweltministerin Schulz weiterhin einseitig ihre Linie durchsetzen will, muss man Frau Klöckner zugestehen, dass sie jetzt offenbar nach Kompromissen mit uns sucht."

Der Grund dafür, dass bei den meisten Landwirten der sprichwörtliche Geduldsfaden gerissen sei, besteht laut Wendorff aber gar nicht darin, dass sie kein Verständnis für den Umweltschutz hätten. "Das ist doch Quatsch. Natürlich sorgen auch wir uns um die Natur und haben längst erkannt, dass manche Dinge geändert werden müsse", meint der Getreidebauer.

Der Fehler der Politik bestehe jedoch darin, dass man den Bauern immer neue Regelungen und Verbote vorschreibe, "anstatt, dass man sich vorher mit uns zusammensetzt und darüber diskutiert, was realistisch und machbar ist und wo auch Fördermittel bestimmte Reaktionen auslösen und unterstützen könnten." Genau solch ein Herangehen hat sich – beeindruckt durch die Proteste – nun wohl auch Bundeskanzlerin Angela Merkel vorgenommen. Dass die Regierungschefin zu einem Landwirtschaftsdialog am kommenden Montag 40 landwirtschaftliche Gruppierungen ins Kanzlerin eingeladen habe, gab Landwirtschaftsministerin Klöckner bekannt.

Die Debatte, was Lebensmittelerzeuger und Kunde wollen und auch, was sie bereit sind, dafür zu bezahlen –, steht jedoch erst am Anfang. "Ich bin sicher, dass der Bauernverband und die Landesverbände wieder zusammenfinden, es ist in der jetzigen Situation wichtig, dass Interessen gebündelt werden. Es ist gelungen, dass ein ganzer Berufsstand wieder Gehör findet", sagte Ministerin Klöckner unserer Zeitung.

Spontane Debatte im Bundestag

Im nicht weit von der Demonstration entfernten Bundestag wurden zur gleichen Stunde von Opposition und mitregierender SPD grundlegende Änderungen der Agrarpolitik gefordert. SPD-Fraktionsvize Matthias Miersch sagte, das EU-Subventionssystem müsse von Masse auf Klasse umgestellt werden. Die Grünen-Abgeordnete Renate Künast kritisierte, nach jahrelanger Untätigkeit beim Umwelt- und Tierschutz kämen nun Regeln "wie eine Tsunami-Welle" auf die Bauern zu. Heidrun Bluhm-Förster (Linke) sagte, landwirtschaftliche Preise müssten kostendeckend sein. Umwelt und Tierschutz seien nicht allein von den Landwirten zu stemmen. Auch CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt zeigte Verständnis für die Proteste. Die Landwirte seien in einer ausgesprochen schwierigen Lage, aber "Deutschland braucht seine Bauern", sagte er.