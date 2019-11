Berlin (NBR) Es sind große Worte, mit denen die SPD die Ankündigung ihrer Justizministerin Lambrecht begleitet, Kinderrechte ins Grundgesetz aufnehmen zu wollen. Von einer "Zeitenwende" spricht die Fraktionsvize Katja Mast. Geht es nicht eine Nummer kleiner?

Denn der nun geplante Zusatz ist vor allem ein symbolischer Akt. Zwar hört es sich gut an, wenn künftig das "Kindeswohl bei allem staatlichen Handeln zu berücksichtigen" ist. Aber welche konkrete Folgen sich daraus ergeben, ist keineswegs klar. Außerdem schützt das Grundgesetz zumindest in der Theorie auch heute schon die Menschenwürde – also selbstverständlich auch die der Kinder.

Dennoch kann es sinnvoll sein, mit einer Grundgesetzänderung die Belange der Kinder mehr ins Bewusstsein zu rücken. Nämlich dann, wenn konkretes politisches Handeln hinzukommt – etwa indem man Schulen besser ausstattet, das Kita-Personal aufstockt und Jugendämter so ausstattet, dass sie Kinder und Jugendliche zuverlässiger vor gewalttätigen Erwachsenen schützen. Sollte all dies Wirklichkeit werden, dann würden für viele Kinder tatsächlich bessere Zeiten anbrechen.