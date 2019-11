Katharina Schmidt

Schwedt (MOZ) Achtzig Prozent – so hoch ist der Anteil an Frauen, die in Deutschland Opfer von Gewalt in Partnerschaften und Ehen werden. Am Montag veröffentlichte das Bundeskriminalamt (BKA) seine Auswertung für das Kalenderjahr 2018, passenderweise am internationalen Gedenktag gegen Gewalt an Frauen. Anlässlich dieses Aktionstages hisste die Stadt Schwedt in der Früh eine Fahne am Rathaus, um sich symbolisch gegen die strukturellen Übergriffe gegen Frauen zu positionieren. Bürgermeister Jürgen Polzehl (SPD) hielt eine Ansprache, der schätzungsweise 40 Anwesende zuhörten. Darunter einige Männer, die sich als Teil einer begleitenden Fotoausstellung zu diesem brisanten Thema äußerten.

Männer gegen Gewalt

Die Porträts hängen samt Statement bis zum 20. Dezember in der Eingangshalle des Rathauses. Alle 25 Teilnehmer sprechen sich dabei mit unterschiedlichen Begründungen gegen Handgreiflichkeiten an Frauen aus. Einige teilen sogar ihre negativen Kindheitserfahrungen im eigenen Elternhaus mit.

Unter ihnen ist Abdul Mohammadi, der aktuell eine Ausbildung zum Sozialarbeiter in Schwedt absolviert: "Ich musste mit ansehen, wie meine Mutter von meinem Vater geschlagen wurde. So etwas vergisst man nicht", erzählt Mohammadi.

Aufgespürt wurden die Männer von der Leiterin des Frauenhauses Sabine Wilke und ihrem Team, die gemeinsam mit der Fotografin Simone Itzenplitz in Schwedt und Umgebung losgezogen sind. Neben dem Evangelischen Jugend- und Fürsorgewerk (EJF) haben sie Domänen abgeklopft, in denen das maskuline Ideal der Stärke noch besonders gepflegt wird. So wurden sie im Fitnesstudio und den Blutsbrüder-Bikern fündig. "Wir wollten Männer aus dem alltäglichen Leben befragen und deren Standpunkte abbilden. Die haben schließlich auch eine Meinung dazu", erklärt Wilke am Telefon. Die Befürchtung, auch frauenfeindliche Meinungen hören und ausstellen zu müssen, bewahrheitete sich zum Glück nicht, führt die Frauenhausleiterin weiter aus. Denn der Entscheidung, ausschließlich Männer zu befragen, sei eine große Debatte im Team vorausgegangen, da die Überlegung im Raum stand, Vorher-Nachher-Bilder von verletzten Frauen zu zeigen.

Das Schwedter Frauenhaus veranstaltet jedes Jahr eine Aktion am Gedenktag, um auf die Einrichtung mit zwölf Plätzen für Frauen und Kinder aufmerksam zu machen. Im letzten Jahr zeigten sie ein interaktives Theaterstück mit den Mitarbeiterinnen des Frauenhauses.

Zahlen noch zu unspezifisch

Der deutsche Verein für Frauenrechte Terre des Femmes ruft seit knapp 20 Jahren zur bundesweiten Fahnenaktion im November auf. Die Organisation fordert zudem von den Behörden eine genauere Aufschlüsselung von geschlechtsspezifischer Gewalt. Derzeit seien die Zahlen zu ungenau. So kritisiert die Referentin für häusliche und sexualisierte Gewalt des Vereins, Vanessa Bell, die Bundesregierung, die noch "keine aktuellen Zahlen zum Dunkelfeld oder auch zu Tötungsdelikten außerhalb von Beziehungen vorlegen kann." Laut Bell sind die "Morde an Frauen der gravierenste Ausdruck struktureller Ungleichheit von Machtverhältnissen."

Kontakt Frauenhaus Schwedt Telefon: 03332-411967 oder E-Mail: frauenhaus-schwedt@ejf.de