Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Es ist alles sehr kurzfristig: Aber in diesem Jahr soll es am 31. Dezember doch eine Silvester-Party in der Inselhalle geben. Veranstalter sind Gastronome aus Guben.

"Wir machen es. Wir haben uns entschieden", sagte am Montag Dirk Kordt. Entschieden bedeutet in diesem Fall: Er und sein Bruder wollen in diesem Jahr die große Silvester-Party in der Inselhalle organisieren. 20 Jahr lag das in den Händen von Stefan Reschke, der im vergangenen Jahr angekündigt hatte, dass er in diesem Jahr nicht noch einmal antreten wolle. Davon hatte auch Dirk Kordt gehört und sich schon Anfang des Jahres bei der Stadt beworben, in diesem Jahr eine Party auszurichten.

Doch in der Stadtverwaltung gab es, wie Michael Reichl, Leiter des Fachbereiches Stadtentwicklung bestätigt, zunächst andere Pläne. Ein anderer Veranstalter hatte auch Interesse bekundet und die Stadt hat den Gastronomen aus Guben zunächst einen Korb gegeben, zumindest für dieses Jahr. Doch der von der Stadt zunächst favorisierte Veranstalter hat relativ kurzfristig abgesagt. Die Stadt hat sich an die Gubener gewandt. Anfang November sei eine email mit der Anfrage gekommen, sagt Dirk Kordt.

Seitdem haben die Gubener hin und her überlegt, ob sie noch etwas auf die Beine stellen sollen. Zum einen ging es darum, noch einen Caterer und Personal für den Abend zu finden sowie musikalische Unterhaltung. Die organisatorischen Fragen sind nun gelöst. Dirk Kordt konnte darauf zurückgreifen, dass er und sein Bruder solche größeren Ereignisse schon organisiert haben, zum Beispiel in Guben, wo sie einige Zeit lang Betreiber des Volkshauses waren, nach eigenen Angaben mit Erfolg und großem Besucherzuspruch. Auch dort fanden Silvesterpartys statt.

Bis 3 Uhr wird gefeiert

Eine Band war für den 31. Dezember in Eisenhüttenstadt nicht mehr aufzutreiben. Die Musiker sind schon gebucht. Für die musikalische Unterhaltung sorgt nun ein DJ. Auch wird es in diesem Jahr keinen extra Außenbereich geben, wie es in den vergangenen Jahren war, so Dirk Kordt. Natürlich wird aber ein Raucherzelt aufgestellt. Der Abend soll alles inklusive pro Person 69 Euro kosten, sagt der Gubener. Karten für die Party gibt es ab Donnerstag bei Marktkauf, Getränkehandel Reschke in der Gubener Straße sowie in der Tourismusinformation. Los geht es am 31. Dezember um 19 Uhr. Das Ende ist zwischen 3 und 4 Uhr vorgesehen. Für Dirk Kordt und seinen Bruder soll das Engagement in Eisenhüttenstadt keine Eintagsfliege bleiben.